“Somos liberales populares, no liberales de canapé, somos del barro, no me identifico con la derecha”, afirmó José Luis Espert en Voz y Voto.

El diputado nacional fue uno de los invitados de la última emisión del programa, donde contó sobre los objetivos de Avanza Libertad. “Queremos que las ideas que defendemos, que no son de derecha sino de sentido común, lleguen a la mayor cantidad de gente y que la compren, porque en los países donde hay progreso, no se discuten, son como la ley de gravedad. Por ejemplo, cómo no vas a cambiar las leyes laborales si tenés el 40% de los trabajadores precarizados”, sostuvo y comentó que en Córdoba el espacio que lo representa es la UCD.

De allí que aseguró que su fuerza política está dispuesta a hacerse cargo del costo que implicarían las reformas estructurales y el recorte que, según su perspectiva, son necesarios para reducir el gasto público.

“Esta agenda de temas la estamos instalando nosotros, más allá de la cantidad de diputados que tengamos”, señaló quien es legislador por la provincia de Buenos Aires.

“En los debates presidenciales sostuvimos que hay que decir la verdad aunque esto cueste votos. Y si para bajar el gasto del Estado hace falta echar al millón de empleados públicos 'ñoquis', hay que hacerlo, si hay que cortar la coparticipación para evitar 'emiratos' como Formosa, se cortan”, explicó por la pantalla de Canal 10.

Para Espert también habría que eliminar las jubilaciones sin aportes, como las otorgadas a las amas de casa, y terminar con la “patria planera o la cultura piquetera”.

OTRO LIBERAL

“Javier Milei pretendía hacer lo que quería, por eso se fue solo. Él sintió que tenía vida propia, y vaya si la tiene. Le deseo lo mejor, pero falta más de un año para las elecciones y, los que saben, dicen que esta explosión no se sostiene tanto tiempo”, expresó el dirigente y continuó: “Nosotros vemos una elección como una maratón, nos gusta ir de a poquito y además nos gusta evangelizar lo más que se pueda”.

Durante la entrevista, recordó su ingreso a la política y contó que en vez de armar “el espertismo”, buscó crear en los partidos políticos tradicionales instituciones liberales. “Las personas pasan, las instituciones son las que quedan. Nos parecía importante que la UCD particularmente quedará lo más solida posible. Lo nuestro es más institucional y de persuasión, que de imponer o esa cosa mesiánica”, cerró el diputado.