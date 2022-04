El dirigente social Juan Grabois visitó Córdoba convocado por la UNC a una mesa debate sobre el modelo productivo nacional. El panel se desarrolló en el marco del Segundo Encuentro Nacional de la Red de Intercambio Técnico con la Economía Popular y compartió la charla con el productor sojero Gustavo Grobocopatel.

En su última emisión, el programa Voz y Voto compartió una entrevista realizada al líder del Frente Patria Grande durante su visita a la ciudad.

Grabois habló de la necesidad de un recambio generacional en la política y, en ese sentido, confesó que siente “más afinidad con Máximo Kirchner o Wado de Pedro que con Cristina Fernández”. No obstante aclaró que no piensa que por el solo hecho de ser jóvenes alguien es mejor, “a los 70 años podés tener ideas innovadoras y a los 30 años tener malas ideas”.

En ese sentido, sorprendió al contar que sigue de cerca a Martín Llaryora. “Me parece un perfil interesante”, dijo y continuó:

“Hay algunas aspectos de la gestión de Córdoba en las que existe una reafirmación de la importancia de lo público, revalorizar la gestión de lo común, no es el estatismo. Hay que ir por ese camino”.

De todas maneras, sostuvo que todavía nota algunos vacíos en el gobierno local. “Falta convertir algunas intenciones e intuiciones en políticas públicas más firmes, jugársela un poquito, arriesgarse a que los núcleos de poder conservador de privilegios te den algunos bifes”, expresó el dirigente de Buenos Aires por Canal 10.

EN CRISTINA CONFÍO

Para Grabois es una mala noticia que, según las encuestas, Juntos por el Cambio tenga más posibilidades de ganar las próximas elecciones que el oficialismo. “Hay que tratar de que no pase y para eso hay desafíos nacionales y de cada provincia”, indicó en Voz y Voto.

Además, señaló que es un error que las nuevas generaciones de la escena política estén “orbitando entre las especulaciones sobre qué va a hacer Cristina”. “Tenemos que fijarnos en la dirigencia más joven y la línea divisoria no tiene que ser la letra K”, se explayó.

Lejos de correr a la vicepresidenta de la escenario, expresó: “En la historia Cristina va a quedar como un personaje deslumbrante, no necesita tener futuro, lo tiene asegurado”.

Por otra parte, reveló que no cree que Cristina sea culpable de los casos de corrupción que se le atribuyen. “Yo confío en su honestidad porque la conozco, pero me hacen ruidos todas las grandes fortunas, la de ella, la de Macri, cualquiera sea, porque me incomoda que haya personas que tienen pileta y otros no tienen agua”, se sinceró.

Sin embargo, no negó que durante los gobiernos kirchnerista haya habido corrupción. “Afirmo que existió, pero la desligo a ella. En todo caso, la responsabilidad que se le puede adjudicar es no haber sido los suficientemente dura contra esos hechos”, concluyó.