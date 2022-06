“Es un escándalo sin antecedentes en los últimos años”, dijo Lucas Balián sobre la polémica que desataron los 43 millones que desembolsó la Municipalidad para lanzar la temporada de invierno y festejar el cumpleaños de Ulises Bueno como parte del evento. Finalmente, se terminó suspendiendo.

Invitado al programa Alfil TV, el concejal radical explicó que los secretarios municipales están habilitados para hacer contrataciones directas de hasta 6 millones de pesos, por lo que la cifra que transcendió supera el monto permitido. “la carta de Ulises exigía a la productora Enjoy para que se encargue, pero no se pidieron otros presupuestos para contrastar. Luego, las explicaciones fueron de una frivolidad que asusta, hay falta de empatía social de quienes nos gobiernan”.

Balian sostuvo que, más allá de la cifra total, la discusión tiene que ver con las prioridades del municipio. “Si es un privado quien lo afronta, puede ser un precio de mercado, pero por qué lo tenemos que pagar nosotros. No va a venir más gente a Córdoba porque cante Ulises Bueno. Esta relación entre el cumpleaños y la temporada de invierno es un argumento que sacaron a último momento”, aseguró.

“El intendente ni se imaginaba que este escándalo le iba a saltar y es él quien tiene que dar explicaciones”, indicó.

Además, no descarta las teorías conspirativas que circulan sobre cómo se filtro el dato. “Puede ser que haya sido el SUOEM luego de la tensión por la recomposición salarial, pero también pudo haber sido un boicot interno porque hay interna fuerte por la sucesión de Llaryora”, opinó.

NO AL JUEGO

Los concejales de la oposición llevaron el debate del juego online a la Justicia para que ésta se expida sobre su habilitación en la Capital. Aunque la Municipalidad dice que sí, los ediles insisten que la ordenanza que prohíbe el juego en la ciudad no es suficiente para evitar que ingrese la modalidad virtual de las apuestas.

“Espero que el juez nos diga que está prohibido, recién ahí me quedo tranquilo. No quiero ver un pibe de 14 años jugando en un plaza a las 11 de la mañana en una plaza. Si hay alguna posibilidad de que se permita, los concejales debemos trabajar para prohibirlo tajantemente. Es una discusión que no se ha agotado”, aseguró.

La Ley 10.793 que permite las apuestas online se aprobó en la Legislatura el pasado diciembre y se favoreció a nivel provincial. En ese sentido, dijo que Llaryora deberá priorizar sus intereses: “Si es más importante su pertenencia partidaria, le tendrá que decir que sí al juego; si le importa el ciudadano, deberá que decirle que no”.