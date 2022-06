Gerardo Morales estuvo en Córdoba para participar de la Mesa de Juntos por el Cambio que se realizó en Río Cuarto. Aprovechando la visita del gobernador de Jujuy, el programa Alfil TV lo invitó a los estudios de Canal 10 donde llevaron adelante un profunda entrevista.

En primer lugar, se mostró conforme con el encuentro de su espacio. “Ya hemos teniendo varias reuniones, en diferentes localidades y se vienen otras, donde abordamos distintos temas, como el narcotráfico y el sector productivo. De esta manera esperamos llegar a fin de año con el programa de gobierno”, contó.

Luego de referirse a los problemas de la agenda actual como la falta de gasoil o los subsidios al transporte, se abocó al escenario político camino a las elecciones.

“Hay que terminar con la grieta, pero hay algunos dirigentes de JxC que les gusta, como también al Frente de Todos que tironea de las puntas. El camino es el diálogo, tolerarnos y, aún pensando diferente, construir soluciones para el país”, expresó el presidente de la UCR.

En ese sentido, comentó que así gestiona en su provincia, que su vicegobernador es peronista y que construyendo un espacio con diferentes voces, “se alcanzó la paz en Jujuy" y mencionó, entre otros logros, que cuando la desocupación en el país es del 7%, en su territorio es de alrededor del 4%·.

Según el precandidato a presidente ese mismo camino debería seguir la política argentina: “Es necesario buscar la coincidencia mas allá de que tengamos posiciones disimiles. Cuando salgamos de la lógica de que llego, soy mejor y deshago todo lo que hizo el gobierno anterior, cuando logremos la perspectiva a largo plazo, generar transformaciones estructurales, armar un programa federal desarrollista y productivista, ese día vamos a hacer un país diferente”.

SIN AMONTONARSE

Morales también habló de su enfrentamiento con Mauricio Macri tras sus dichos sobre Hipólito Yrigoyen. En aquella oportunidad el gobernador de Jujuy le respondió al expresidente con un carta donde lo acusaba de querer romper la alianza que conforman sus partidos.

“Para mi hay que hacer lo correcto, te sume o no te sume votos. Hay que hacer lo que hay hacer y tomar las decisiones con liderazgo. Si hay algo que afecta al radicalismo no me lo callo. Además exijo respeto a la UCR, como nosotros respetamos al PRO, la Coalición Cívica y al Peronismo Republicano, no somos furgón de cola de nada ni nadie”, señaló.

Si bien confesó que no ha vuelto a hablar con Macri, aseguró que es un capítulo cerrado.

Por otra parte, reiteró su oposición a sumar a las filas de Juntos por el Cambio a los libertarios. “No quiero llegar por llegar a la presidencia. No sirve llegar amontonados, si no mirá lo que pasa con el Frente de Todos. Tenemos que tener coincidencias programáticas, si llegamos con Milei, al segundo día explota todo y los platos rotos los paga la gente”, explicó.

LOS CORDOBESES

“Después de más de 20 años de peronsimo en Córdoba le vendría bien un cambio, hay procesos que se agotan”, dijo por la pantalla de Canal 10. Sin embargo, no habló mal de Schiaretti y dejó una ventana abierta a un posible acercamiento en 2023. “Si formaremos parte del mismo espacio lo veremos el año que viene, pero bajo ningún punto de vista si pone en riesgo las transformaciones que pretende JxC para la provincia. Queremos gobernarla, creemos que tiene que haber un cambio”, señaló.

Respecto de los candidatos de la UCR para el Panal, afirmó que el no va a “dedear” los nombres, pero que le gustaría que fuera Rodrigo De Loredo. “Hasta ahora el radicalismo juega a las escondidas, tiene que haber un radical que diga yo quiero ser, si no se pasa el tiempo. Aunque dentro de partido estamos en las antípodas porque fue quien rompió el bloque en el Congreso, yo quiero que sea De Loredo. Pero si no se define, ordenaremos las cosas detrás de Luis Juez que será el próximo gobernador”.