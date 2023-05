Luego de un lanzamiento de campaña acompañado por las principales figuras de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Gerardo Morales, Luis Juez participó del programa Vuelo Nocturno, donde confesó sentirse entusiasmado por el escenario político en el que vislumbra un triunfo nacional y provincial.

“Voy a honrar el legado de Schiaretti como no lo va a hacer Llaryora. Pero vamos a hacer en Córdoba lo que nadie se anima, a discutir lo que nadie quiere discutir, vamos a ir por lo que falta, no por lo que está. La Circunvalación está hermosa, pero hay mucha pobreza. Vamos a vivir momentos muy complejos en Argentina, tenemos que tener una mirada más empática”, expresó por la pantalla de Canal 10.

Aseguró que el Gobierno Provincial desatendió hasta destruir la salud pública, la educación y la prevención social. También criticó las políticas en materia de seguridad: “El oficialismo para poder mostrar obra pública con altísimo impacto electoral, le aflojó a algunos presupuestos”, explicó.

Además, apuntó contra el actual intendente capitalino, a quien vio salir de la asamblea legislativa con ocho custodios del Eter, mientras la ciudadanía sufre de cada vez más violentos hechos de inseguridad. “La seguridad no puede ser un privilegio, es un derecho”, rebatió.

En ese sentido, adelantó que, de coronarse Gobernador el próximo 25 de junio, nombrará como Jefe de la Policía a Julio César Farías y que su primera medida será decretar la emergencia en seguridad.

“Tomáremos una medida de contingencia. Vamos a blindar Córdoba del narcotráfico, vamos a pedir a los gendarmes para que estén en la frontera con Santa Fe y con Santiago del Estero, la entrada de la droga por la ruta 34”, señaló.

También aclaró que pedirá el concurso de la Policía Federal y que construirá una cárcel exclusiva para narcos.

“Yo me voy a involucrar porque es un tema que conozco como la palma de mi mano. El Ministro de Seguridad voy a ser yo, yo me voy a hacer cargo, voy a poner la cara, no voy a tener un ministro que se esconda bajo de la alfombra y corte por el hilo más fino con el retén policial”, concluyó el actual senador nacional.