En el programa Alfil TV estuvo invitado el secretario de Gobierno municipal, Miguel Siciliano, para repasar los últimos proyectos de gestión municipal y conversar sobre las definiciones de Hacemos por Córdoba frente a las elecciones del 2023.

Durante la entrevista aseguró que no es tiempo de hablar de candidaturas y que en la Municipalidad están enfocados en gestionar. Incluso, contó que mientras él estaba en los estudios de Canal 10 la noche del viernes, Martín Llaryora continuaba trabajando en el Palacio 6 de Julio y que hay veces que se queda a dormir allí.

Si bien no negó sus deseos de gobernar en algún momento la ciudad, dijo que actualmente no es candidato. "Siendo funcionario, decir que quiero ser intendente sería una falta de respeto. Estoy concentrado en ser el mejor secretario de gobierno que pueda ser, después se verá", dijo.

Insistió en que no es tiempo de definiciones políticas en cuanto a candidaturas y aseguró que el intendente capitalino no está detrás del "operativo clamor" que levanta su nombre para ocupar el Panal. No obstante, Siciliano se sinceró: "Quiero que Martín Llaryora sea gobernador, estoy convencido de que es quien mejor puede interpretar y continuar la gestión de Schiaretti, porque vienen construyendo juntos desde hace muchos años, fue su vicegobernador".

LA CIUDAD

Entre las iniciativas más recientes que impulsa el gobierno municipal está el proyecto de "alcoholemia cero". Hasta el momento el debate ha generado algunas voces en contra, incluidas las de una parte de la ciudadanía que argumenta que sólo se persiguen fines recaudatorio.

Sin embargo, el secretario de Gobierno aseguró: "Es más caro hacer los controles de alcoholemia que lo que se recaudaría, pero el municipio gana en seguridad vial. Los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte en Argentina".

En ese sentido expresó que "lo que empieza con miedo por las multas, luego se convierte en conciencia social. Arranca como control, pero ojalá que después sea 'no tomo porque pongo en riesgo mi vida o la de otro".

También se refirió al SUOEM: "Actualmente gastamos menos del 50% del presupuesto en sueldos. Hubo que tomar decisiones políticas que no era fáciles". Además, sobre la relación con el gremio dijo: "Esperamos que la escalada inflacionaria no nos enfrente ni que afecte la convivencia con los otros sindicatos, como la UTA".

Los subsidios al transporte fue otro de los temas que abordó y se mostró enojado con el Gobierno nacional. "La Nación no es federal en el reparto de subsidios, esto no hay que dejar de decirlo. Lo que tenemos que discutir es cómo repartir en parte iguales los fondos a todos los argentinos. No se trata de sacarle a Buenos aires, sino de repartir equitativamente", concluyó.