“A los radicales parece que nos gusta estar peleando todos los días”, dijo Daniel Salibi por la pantalla de Canal 10. El intendente de Mendiolaza fue invitado al programa Con el diario del lunes para contar las estrategias de la Unión Cívica Radical rumbo a las elecciones de 2023 y se lo notó molesto con los principales dirigentes de su partido.

Primero mostró su indignación por el temario de debate de la cumbre radical en Villa Giardino a fines de abril.

“El programa del encuentro no proponía discutir nada relacionado con la realidad política de la UCR y del país, el tema principal era la pandemia. ¿Será qué Mario Negri y Ramón Mestre tendrán algún acuerdo cerrado?”, sembró la duda.

En ese sentido, increpó a Marcos Carasso: “La primera pregunta que debería haber hecho el presidente del partido es si alguno de los presentes quería ser candidato a gobernador. Después vemos cómo lo resolvemos. Pero no se hacen las preguntas, hay sospecha, temor, incertidumbre”.

Sin embargo, para el intendente de Mendiolaza, quien se definió como un “radical independiente que no debe pedirle permiso a ningún dirigente”, en su partido se estarían escondiendo definiciones y ese sería el motivo de la falta de debate en el congreso de Giardino.

“Si siguen tensando de esta forma, generando incertidumbre, dando a entender de que se arman las cosas entre mesas chicas, que parece que ya está todo cerrado de acuerdo a lo que va a recibir, es probable que se pueda romper”, afirmó.

Como los correligionarios que han pasado por Redacción Abierta, para Salibi la única forma de ganar en 2023 es ir unidos. "Me hubiera gustado escuchar a estos referentes asumiendo un compromiso para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Perdimos seis elecciones consecutivas a gobernador por ir separados. Pero para ir todos juntos lo primero es resolver la situación del radicalismo y una vez que Juntos por el Cambio defina el candidato, no ir por fuera", sostuvo.

“Lo que muchos radicales queremos es solucionar nuestra situación. Si hay algún miedo, es válido, digamos y no tengamos a todos con la incertidumbre. Pero si hay un acuerdo entre los referentes para no tener candidato y vamos a entregar el partido, se debería blanquear”, manifestó Salibi por Canal 10.

Y continuó con su opinión: “Una cosa es que vayamos a acompañar y otra es ir a entregar el partido. Sí la decisión es entregar que sigan haciendo lo que hacen; si vamos a estar todos juntos, hay que aclararlo y deberá llamarse a una asamblea”.

Según el presidente de la UCR Departamento Colón, “muchos radicales temen perder la interna de Juntos por el Cambio con Juez” y que para él “lo ideal sería tener cuatro candidatos, uno por cada fuerza, y después resolver cómo se acomoda y quién va a la cabeza”. Juntos por el Cambio está conformado en Córdoba por el Pro, la UCR, el Frente Cívico y la Coalición Cívica.

Para Salibi, a la UCR le está faltando su nombre para la gobernación de la provincia. “Uno de los mejores posicionados que tenemos es Rodrigo De Loredo, pero él quiere ser intendente, al menos es lo que siempre ha manifestado. Ojalá sea el candidato a gobernador”, reveló.