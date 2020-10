A la luz de los últimos acontecimientos que han generado inquietud y numerosas consultas por parte de los afiliados a la obra social del personal universitario, desde que presentó su renuncia el Dr. Hugo Roland a la coordinación del equipo Covid-19 de la sede Cofico de Daspu, las autoridades informaron que ese centro de referencia para afecciones respiratorias y dengue, continúa atendiendo con normalidad a sus afiliados, de la misma manera que lo hacen todos sus programas y planes de salud.

En el caso de Cofico, se trata de las instalaciones que la obra social universitaria acondicionó en Juan del Campillo 346 desde el 1° de abril pasado, en el inicio de la pandemia, para atender a los afiliados y afiliadas que presentan síntomas febriles con o sin síntomas respiratorios. Con ese fin, constituyó un grupo de profesionales especializado para atender la demanda.

En ese marco, desde Daspu confirmaron la dimisión del médico infectólogo Hugo Roland, quien estaba a cargo de la coordinación de planes especiales según lo señaló a Canal 10 el Presidente de la obra social Luis Hernando.

Por su parte, los vocales del Consejo Directivo, por amplia mayoría, aceptaron la renuncia presentada por el profesional y agradecieron los servicios prestados.

Asimismo Hernando dijo que "Daspu ratifica que la prestación de servicios de salud y el funcionamiento institucional son inclaudicables más allá de los nombres o las circunstancias."

Desde la obra social recordaron también a los afiliados que toda la información fidedigna sobre el funcionamiento de la institución la encontrará en los canales de comunicación oficiales de Daspu, tanto en el sitio web como en sus redes sociales.

Durante la entrevista con el Multimedio SRT y respecto del alejamiento del Dr. Roland, Luis Hernando aclaró que "no había un vencimiento de su relación contractual hasta el año 2021" y no como se publicó en el escrito del profesional de la salud, donde Roland solicita la rescisión o no renovación de la contratación, la que debería ser concretada según expresó el profesional saliente el 15 de noviembre.

En referencia a los reclamos que habrían motivado la renuncia de Roland, Hernado señaló que "el 16 de Octubre me reuní personalmente con el Dr. Roland donde me hizo una solicitud puntual de aumento de sueldo para algunos trabajadores y le digo que se ve a considerar. Posteriormente presentó su renuncia."

Asimismo, el presidente dijo que "no sabemos el por qué de su renuncia aunque sí valoramos todo el aporte que el Dr. Roland hizo para el armar la sede de Cofico y nunca dejamos de atender todas las cosas que nos fue pidiendo para la atención de todos nuestros afiliados."

Hernado anticipó que "hay en estudio varias personas para ocupar el cargo" dejado vacante por Roland.

La situación institucional generada por el alejamiento de Roland "no va a alterar en ningún caso la atención de los afiliados a Daspu en la sede Cofico relacionados con Covid-19 ni tampoco en nuestras sedes Cerro ni en nuestra sede Central. En Daspu no hemos dejado de prestar ninguna atención como tampoco de aplicar todas las medidas de bioserguridad de cada paciente y de nuestro personal administrativo y médico. Tan en así, que no hemos tenido ningún infectado durante esta situación de pandemia", explicó el Presidente de Daspu.

Finalmente y al ser consultado por algunos inconvenientes que habrían surgido en la atención odontológica en Daspu, Hernando remarcó que "Daspu firmó hace más de 60 días un acta acuerdo con todos nuestros prestadores internos del servicio odontológico para que atiendan en sus consultorios particulares a los afiliados de Daspu sin cobrarles ningún tipo de coseguro asociado a la vestimenta o equipamiento necesarios para la atención odontológica. Por otro lado los profesionales que atienden en nuestra sede Central lo hacen con turnos programados. El servicio de odontología se está prestando y no se está cobrando por los prestadores de Daspu, ningún coseguro relacionado con Covid-19."

