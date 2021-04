Estudiantes de diferentes materias en varias unidades académicas de la Universidad Nacional de Córdoba, iniciaron este 2021 con modalidad mixta entre las clases virtuales y remotas y las prácticas presenciales para los que están avanzados en el camino a recibirse.

En Canal U hicimos un relevamiento por varias de ellas notando por un lado, el correcto funcionamiento de la modalidad presencial para las prácticas profesionales en acuerdo con los protocolos previstos para evitar contagios de coronavirus.

Las facultades de Ciencias Médicas, Odontología y Ciencias Químicas retornaron a las aulas del Hospital de Clínicas y de la Ciudad Universitaria respectivamente, tras el receso por la crisis sanitaria causada por el coronavirus.

Así, en Ciencias Químicas, se hizo oficial la vuelta a la presencialidad de su alumnado, luego del freno generado por la pandemia causada por el coronavirus.

De esta manera 550 nuevos estudiantes comenzaron a realizar sus actividades prácticas de la asignatura "Laboratorio I" y progresivamente las carreras que imparte no sólo la FCQ, sino todas las carreras de la Casa de Trejo.

Las actividades se extendieron hasta el 22 de Febrero en una primera etapa y luego dando continuidad a las otras asignaturas.

Ciencias Químicas fue una de las primeras Facultades en implementar la doble modalidad (mixta) combinando actividades prácticas presenciales y teóricas virtuales.

En Ciencias Económicas, en febrero se inició la realización de los exámenes finales en forma virtual y algunos presencialmente desde la facultad. Esta unidad académica implementó un sistema de préstamos de notebooks para facilitar la realización de los exámenes. En esta ocasión, para ampliar la capacidad, los estudiantes podieron concurrir a las aulas de Ciencias Económicas que ya tiene aprobado un protocolo de bioseguridad para el caso.

Volviendo a Ciencias Químicas, Natalia Faccioli, profesora de Laboratorio IV, le contó a Canal U que “nos resultó todo un operativo y una logística poder armar la asignatura para estas actividades presenciales y básicamente hemos dividido en varias comisiones de las que podíamos tener habitualmente para poder cumplir con todos los protocolos que es no tener más de 15 alumnos por laboratorio para que cada uno pueda trabajar individualmente en su mesada de trabajo, por otro lado el uso obligatorio de barbijo y gafas durante todo el trabajo práctico y tratando de mantener constantemente el distanciamiento de dos metros o un metro y medio entre ellos para todas las actividades, Además cada uno tiene su material de trabajo y eso de sanitiza al finalizar la experiencia para la próxima comisión que ingresa con un periodo de una hora entre cada una para que el servicio de limpieza pueda higienizar y sanitizar todo.”

Consideramos a la experiencia como muy buena y notamos mucho entusiasmo porque no es lo mismo la virtualidad que estar cara a cara y sobretodo lo que comentan los alumnos que no es lo mismo poner manos en la mesada donde se va a trabajar que verlo en un video o leerlo simplemente. Tener práctica en este tipo de carreras es muy necesaria porque es lo que después van a desarrollar profesionalmente.”

Al ser consultadas tres de las estudiantes, nos referenciaron que “es muy importante volver a la presencialidad porque entramos en contacto con los materiales, podemos entrar en contacto con los profesores, estar cerca de nuestros compañeros y es mucho más llevadero también, porque con la virtualidad es mucho más solitario y tedioso mientras que estar acá y poder charlar con otras personas ayuda un montón. Poder tocar las cosas y ganar experiencia con eso te sirve mucho para tu futuro”, otra estudiante nos dijo que “me gusta mucho más estar acá en el laboratorio porque podés aplicar los conceptos teóricos que aprendemos porque no es lo mismo tener esta clase que es el 805 práctico, solamente con teoría y a través de una pantalla de la compu en una clase virtual” y finalmente una tercera nos relató que “me encanta porque el día de mañana vamos a estar en un laboratorio y sobretodo lo que es la materia laboratorio en sí, es muy importante para la carrera, entonces es muy difícil tener un laboratorio virtual como tuvimos el año pasado porque por más que te hagan un video explicativo no es lo mismo que tener los materiales en la mano, ver si te sale o no te sale y por qué no te salió que es lo que acá podemos hacer y charlar con los profes a ver qué pasa, por qué no sale y que en un video sale porque lo hacen para que salga y no se ven los contras en la virtualidad y además la virtualidad no se disfruta.”

Cada estudiante que estaban allí presentes se acercaron a la cámara de Canal U y agradecieron a la UNC y en particular a la facultad de Ciencias Químicas por hacer posibles las prácticas presenciales.