Ya 4 estudiantes acordaron una conciliación con la UNC

Después de las novedades surgidas desde la Justicia respecto de que tres de los veintisiete acusados por el presunto delito de usurpación en ocasión de la ocupación del Pabellón Argentina en la Ciudad Universitaria, llegaron a un acuerdo con las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba, fuimos a consultar al Vicerrector de la UNC, Dr. Pedro Yanzi Ferreira. Al respecto, el funcionario universitario, en declaraciones a Canal U, adelantó que “son cuatro y no tres estudiantes los que firmaron ya ese acuerdo.”

Recordemos que en la causa hay 27 personas investigadas por una acción que se enmarca en lo correccional y es excarcelable. Las alternativas se dirimen entre ir al juicio, presentar una probation o una suspensión de juicio a prueba, o llegar a una conciliación con las autoridades de la UNC.

Mientras se han desarrollado debates respecto de lo que en ciertos sectores han definido como la “judicialización de la protesta”, las autoridades de la Casa de Trejo han aclarado cuál ha sido el rol de la Universidad a la par del procesamiento de estudiantes como consecuencia de la toma del Pabellón Argentina.

El Vicerrector, consultado por la figura en la que se encuadra la acusación a quienes participaron de aquella protesta en 2018, refirió que “es conforme al artículo 181 incisos 2 y 3 por el delito de usurpación, y será reprimido con prisión de seis meses a tres años, y lo he encuadrado cuando fue la toma del Pabellón Argentina, entre el 28 de Agosto y el 28 de Setiembre de 2018, el juez instructor Miguel Hugo Vaca Narvaja e intervino como Ministerio Público Fiscal Graciela López de Filoñuk, dictó la sentencia y en su resolución, imputándolos por el delito de usurpación por despojo.”

“Luego, los 27 estudiantes procesados interpusieron un recurso de apelación contra la resolución que dictó el juez instructor, y siguiendo el curso y normas del Código Procesal Penal Federal de la Nación, fue a la Cámara Federal que confirmó la resolución del juez instructor respecto del procesamiento de estos 27 estudiantes para la elevación de la causa a juicio oral en la que tiene que intervenir otro juez, que no es el juez instructor, se hace un sorteo previo por el que le correspondió la competencia para entender en esta causa al juez titular número uno Dr. Ricardo Bustos Fierro quien por una cuestión procesal se aparta y la causa ahora la tiene el tribunal número dos a cargo del Dr. Alejandro Sánchez Freytes por lo que estamos esperando el auto homologatoria del acuerdo de conciliación de estos que no son tres estudiantes sino cuatro los que yo he firmado”, explicó el Vicerrector de la UNC.

La conciliación acordada con la UNC

Respecto del acuerdo alcanzado con estudiantes procesados, el Dr. Yanzi Ferreyra señaló que “la Defensora Pública, la Dra. Mercedes Crespi, ha asesorado a tres de los estudiantes procesados y al restante lo asesoró otro abogado de la matrícula, son quienes firmaron la conciliación en base a dos artículos del Código Penal, uno el 59 inciso 6, establece en el título 10, la extinción de acciones y de penas, siendo una de las formas o modo para extinguir una acción es justamente el inciso 6 que dice: -Por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes-. También tuvo como base este acuerdo de conciliación, tener en cuenta el artículo 22 de este Código de Procedimiento Penal Federal de la Nación, que dice: -Solución de conflictos: Los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social-, entonces con este marco legal se firmó el acuerdo de conciliación, reiterando que son 4 y no son 3 los que he firmado, pero debo reconocer que he tomado contacto con la Dra. Crespi y los últimos días del mes de Junio que dos estudiantes más la habían consultado para firmar el acuerdo de conciliación, o sea que ya hay 4 firmados y podrían ser 6.”

Lo que dice el acuerdo

Le consultamos al Dr Yanzi Ferreyra sobre si lo acordado en la conciliación por parte de algunos y algunas estudiantes puede interpretarse como una aceptación de culpabilidad, respecto de los hechos acaecidos durante la toma del Pabellón Argentina en 2018, a lo que el Vicerrector respondió que “no. En los términos del acuerdo está toda la contestación que le puedo dar, los estudiantes elevan la propuesta y proponen la realización de actividades a determinar por la universidad, en el caso concreto de los cuatro casos que he firmado, en el Observatorio de los Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba, con una duración de tres meses y en base a los programas que desarrollan dependientes de la Secretaría de Extensión, Así se manifiesta su conformidad, dice el acuerdo: -dado que la resolución del conflicto que diera lugar a los hechos investigados en la causa de modo previo al juicio, constituye una finalización justa para todas las partes-, y esto es en base al mismo artículo 22 del Código Procesal Penal Federal, y si bien no le puedo dar los nombres y apellidos de los estudiantes que han firmado, pero sí el procedimiento que establece que la solución del conflicto es la armonía de las partes protagonistas y la paz social. Este acuerdo tiene su trámite, ahora interviene el Ministerio Público Fiscal a través de su fiscal Maximiliano Hairabedian, quien según puedo adelantarle, ha prestado conformidad a estos acuerdos por lo que estamos esperando a que el juez, quien luego de un trámite procesal previo, los homologue a estos acuerdos de conciliación a través de una sentencia homologatoria haciéndole lugar. Yo creo que en esto, se va a dictar la sentencia porque no hay contraparte porque quienes firman el acuerdo de conciliación son estos 4 estudiantes y Yo he firmado como Vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba”.

“También quiero recordar, que en Consejo Superior se he expedido en dos oportunidades, lo que está perfectamente acreditado en la causa judicial, respecto de que la Universidad Nacional de Córdoba no fue denunciante, debido a la previa intervención de las autoridades judiciales que intervinieron de oficio a través del juez instructor el Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja y el Ministerio Público Fiscal con Graciela López de Filoñuk. Tampoco manifestó la Universidad Nacional de Córdoba, el propósito alguno de constituirse como querellante, o sea que una cosa es la causa judicial, la competencia judicial dentro del ámbito penal y otra cosa es la parte administrativa, entonces lo que se ha firmado es un acuerdo de conciliación para terminar el conflicto”, explicitó el Dr. Yanzi Ferreyra.

“Estamos aguardando que se homologuen los acuerdo que podría ser resuelto por el tribunal numero 2 a cargo del Dr. Alejandro Sánchez Freytes”, nos adelantó el Vicerrector.

Qué pasará con los otros estudiantes

Teniendo en cuenta que son 4 y podrían ser 6 los que firmen el acuerdo de conciliación con la UNC, el Dr. Yanzi Ferreyra se refirió a cuál podría ser la situación de los 21 estudiantes restantes que están incluidos en el procesamiento: “Siempre ha habido diálogo, desde cuando se efectuó la toma, se constituyó una mesa de diálogo, que Yo coordiné con estudiantes, decanos y el director de la Escuela de Comercio Manuel Belgrano, donde se ha ratificado desde el Consejo Superior este diálogo en varias oportunidades, la última el 25 de Junio donde se describe la férrea voluntad de diálogo en su profunda convicción de que los mecanismos institucionales que el estado de derecho y la comunidad universitaria poseen, constituyen los medios idóneos para la obtención de una resolución del conflicto para este tipo de problemática. Le respondo como abogado, este caso es algo individual, no hay contraparte por lo que es una propuesta de cada estudiante, en esos términos, como yo se lo he leído en forma textual para que no haya una mala interpretación de lo que dije o no, sobre lo que manifesté como Vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba.” Asimismo nos confirmó que “a cada uno de los estudiantes que eleve la propuesta de conciliación, Yo se la voy a firmar en los mismos términos, con diferentes ámbitos de trabajo y ad honorem, dentro del ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba y por tres meses para el próximo cuatrimestre, o para el otro cuatrimestre si lo firman más adelante”.

Finalmente, el Vicerrector señaló que “ahora sigue su curso la causa, luego que se resuelva el incidente sobre cuál juez la llevará, se eleva a juicio oral, aunque queden dos, tres, cuatro, cinco o seis”, remarcando que “el Consejo Superior se expidió en reiteradas oportunidades, desde que terminó la ocupación en Setiembre de 2018 y emitió su primera declaración en Octubre de ese año, ratificando sus dichos en Abril y Junio de este año, manifestando la voluntad de la Universidad Nacional de Córdoba, desde su órgano máximo, de firmar los acuerdos de conciliación tanto el Rector como yo, como Vicerrector, en los términos que ya he mencionado”.