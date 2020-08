Desde el 5 de julio de 2019, en que fue publicada la ley 10.636 de la Provincia de Córdoba,

contamos con la tan esperada figura del “ABOGADO DEL NIÑO”, cuya reglamentación aún

está pendiente. Una conquista para quienes vienen batallando durante décadas para que ello

ocurra.

¿De qué trata esta “novedosa” figura? Lo primero que hay que decir es que no debería

asombrar como novedad, ya que desde 1989 existe la Convención Internacional de los

Derechos del Niño. La Convención es un tratado internacional, adoptado por la Asamblea

General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que reconoce los derechos humanos

de todos los niños, niñas y adolescentes y nuestro país ratificó en 1990 y en 1994 le otorgó

rango constitucional.

Contar con un abogado, además de un derecho es una garantía procesal mínima para

cualquier persona, por el sólo hecho de serlo. Se trata de una cuestión básica de derechos

humanos, piso mínimo de derechos que los Estados deben garantizar, independientemente de

la edad o de cualquier otra condición (nacionalidad, condición social, religión, etc.). Aunque

parezca una obviedad, es necesario recordar que los niños, niñas y adolescentes son sujetos

de derecho. ¿Frente a un divorcio, no importa su opinión acerca de con quién y cómo quieren

convivir? En los casos de abuso, por ejemplo, ¿no importa la voz de niños, niñas o

adolescentes ? De la misma manera en que los adultos se constituyen en querellantes

designando a un abogado que los represente, más allá de la participación de la Fiscalía ¿por

qué los niños, niñas y adolescentes no tendrían derecho a ello ? Ni qué hablar si se los acusa,

aquí la garantía de “defensa en juicio” seguirá violándose sistemáticamente, si el niño, niña o

adolescente, no cuenta con su abogado.

Además de la Convención de los Derechos del Niño, en Argentina contamos con la Ley de

Promoción y Protección Integral de Derechos para Niños, Niñas y adolescentes, desde el 2005

y en Córdoba con Ley 9944 desde el año 2011.

Los niños, niñas y adolescentes “tienen derecho a ser asistidos por un letrado,

preferentemente especializado en niñez y adolescencia”, eso dice el artículo 27 de la Ley

Nacional N° 26.061. Y es en esta ley precisamente donde hay que pararse y asegurar esa

garantía, sin más dilaciones y sin limitación alguna, puesto que en algunas Leyes Provinciales,

entre las que se encuentra la citada Ley cordobesa, se pretende limitar a determinada edad o

determinada condición (a partir de los 13 años, comprobando madurez suficiente, etc). ¿ Se

requiere que un adulto vaya a una entrevista con un psicólogo de tribunales para ver si tiene

derecho a un abogado ? Pues no, jamás se le impondría ese requisito. Mientras que, a niños,

niñas y adolescentes se les impone esa condición muchas veces, porque las leyes provinciales

y el Código Civil, pretenden limitar el derecho/garantía.

En la actualidad, los NIÑOS, NIÑAS y ADOLESCENTES desde las legislaciones vigentes -a

pesar de que algunas pretender limitarlo- tienen derecho a contar con un abogado. Pero en la

práctica, en la vida real, NO LO TIENEN. ¿Qué está faltando entonces? Nos falta decisión

política de los gobiernos y presupuestos, ya que es el Estado el que debe asegurar que en todo

procedimiento administrativo o judicial, el niño tenga su abogado. Y digo en todo

procedimiento y para todos los niños, sin limitaciones, sin condicionamiento alguno. De

lo contrario, se estarían estableciendo jerarquías o diferencias en términos de derechos

humanos, lo que es algo inadmisible, pues dejarían de serlo.

Entonces, tenemos la Convención, tenemos las leyes especiales, ahora Córdoba ha instituido

la figura a través de la Ley 10.636, sólo falta presupuesto y decisión. Si no, en el Día de las

infancias, al decir del gran poeta argentino Armando Tejada Gómez, “.....DE OTRO MODO

ES INÚTIL ENSAYAR EN LA TIERRA LA ALEGRÍA Y EL CANTO, DE OTRO MODO ES

ABSURDO.....”.

En el Día de las Infancias, más que nunca: abogados para todos los niños, niñas y

adolescentes, garantizados por el Estado.