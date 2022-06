La pelea entre Macri y Morales es parte de una definición política que ocurrirá en los próximos meses y que va a determinar quién será el candidato a presidente de la Alianza Cambiemos. Morales responde a las presiones internas de su propio partido y especula con un nuevo frente político que incluya a algunos sectores peronistas provinciales alejados del gobierno nacional. Macri por su lado busca recuperar el protagonismo perdido ante Larreta y a la vez frenar los votos que pierden a favor de la ultraderecha. El resultado de esta disputa va a determinar el futuro de Cambiemos.

El oficialismo nacional ya está en modo campaña pero aún no resuelve sus conflictos internos. La penosa situación creada por Kulfas, a horas del acercamiento de Alberto y Cristina, muestra una peligrosa fragilidad política. Desde afuera la gente lo ve como una interna feroz donde nada es lo que parece. De nada sirve que los grandes índices económicos muestren recuperación sostenida si no se sujetan los precios. Esto es lo más importante y urgente en términos políticos.

El Presidente salió bien de la pandemia pero eso ya no interesa en términos políticos. Hoy lo único importante son las urgencias económicas de la gente que sufre la inflación. Hasta que el gobierno no revierta esta situación, nada podrá hacer para generar esperanzas para que las mayorías lo acompañen con los votos. Esto no significa que la derecha esté más cerca de ganar. Sólo significa que el 2023 es aún incierto.

La Corte y la Justicia son las instituciones con mayor desprestigio del país y siguen perdiendo legitimidad. Está semana Rosenkrantz, el cortesano que aceptó ingresar por Decreto, que votó el 2x1 para los genocidas, que nunca fue juez sino sólo abogado de empresas millonarias, decidió atacar la figura de Evita. Este personaje de la Corte se muestra tal cual es, un ultra conservador negador de derechos. Afirmó, igual que Larreta, que las necesidades sociales son costos y como los recursos son escasos es imposible atender las desigualdades sociales.

No es casual que Rosenkrantz ataque a Eva Perón al mismo tiempo que Macri cargó contra Hipólito Yrigoyen. Ambos están aprovechando las fallas del Frente de Todos que no acierta a satisfacer las expectativas de una Sociedad que está insatisfecha por la pobreza y el aumento del costo de vida. A la gente sólo le interesa cómo mejorar su condición de vida y poco le importan las disputas internas ni del gobierno ni de la oposición. La derecha neoliberal va a tratar de romper todo para que la gente los vote de nuevo por desilusión y bronca. El Frente de Todos va a continuar gobernando si detiene la inflación, si se mantiene unido y si comprende que las necesidades que nos sobran son los derechos que nos faltan.