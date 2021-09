El fiscal Guillermo González podría imputar en las próximas horas al referente de la barra brava del Club Atlético Belgrano, Roberto Ponce, conocido popularmente como “loco Tito”, por presuntas amenazas.

El funcionario judicial es quien lleva adelante las investigaciones y quién ordenó cinco allanamientos en los que se lograron secuestrar videos y audios que ahora están siendo analizados.

Según dejaron trascender fuentes de la fiscalía, las pruebas indicarían que hay elementos suficientes como para imputar por presuntas amenazas al menos a dos de los involucrados; Roberto Ponce y Cristian Torres, conocido como “Coquito”, ambos referentes de la hinchada del club de Alberdi y quienes cruzaron acusaciones mediante audios y videos.

"A todos los referentes y a todos los que componen esta hermosa barra que construí hace 48 años, estoy cansado y no quiero reventar, bastardean a mi familia mal, etiquetan canales de televisiones con mentiras. Tienen que parar la mano, no rompan más los huevos, nunca me fui de esa reunión. Dije que el 8 me iba, llamé al señor Germán Minué y dije que me iba a fin de año. De acá en adelante el que manda en la barra soy yo, me cansaron", dijo en un video que se viralizó el “loco Tito”.

Por su parte, en un mensaje de audio se le contestó con una presunta amenaza: “Dejá de delirar viejo, vos sabes que no te quiere nadie. Si vivieras en una casa común la tendrías llena de balazos. Que no te sorpresa que en una reunión te comas un flor de balazo. Te voy a verduguear a vos y a tu mamá, acordate lo que te digo”.

El fiscal González analiza la prueba y no se descarta que pueda determinar la aplicación de la Ley del Deporte, lo que podría agravar las imputaciones por amenazas.