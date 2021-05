"Tuvo la posibilidad y lo hizo", definió, para intentar contextualizar, Hernán Lombardi.

Funcionario de su gestión, hizo una defensa de Mauricio Macri poco después de que el mismo expresidente diera a conocer que se vacunó contra el coronavirus en una farmacia de Miami.

Buscando explicar la situación, quien fuera secretario del Sistema Federal de Medios y Contenidos públicos lo hizo en una reciente entrevista televisiva.

"Le salió una conferencia para ir a Estados Unidos, que no estaba muy previsto, y lógicamente se vacunó. Cuando vos decís en Argentina, es porque no le querés sacar una vacuna a otro argentino... detrás de otros profesionales, me pongo último en la fila", dijo.

Lombardi agregó que "como hace mucha gente, que va a Estados Unidos" y argumentó que se da por "la escasez de vacunas por culpa del Gobierno".

Luego remarcó que "uno tiene la posibilidad de invertir en su propia salud" y concluyó: "Estamos todos locos, hasta dónde le vamos a coartar la libertad a la gente".