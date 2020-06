Como dirigente de la Federación Agraria de Córdoba, Agustín Pizzichini la semana pasada se reunió con legisladores de la oposición, y el fin de semana salió a las calles, "junto a productores del cinturón verde" a reclamar, en medio de 'la cuestión Vicentin'.

Descartó que se trate de una defensa a la empresa, sino que la búsqueda apunta a "que los productores y las cooperativas puedan cobrar".

Entrevistado por Nada del otro mundo, consideró que el mentado proyecto de expropiación que tiene en mente el Poder Ejecutivo "atenta contra la propiedad privada", pero también advierte que "esto está lejos de parecerse a la 125 (el conflicto con el sector agropecuario de 2008)". Y aclaró: "En las protestas se mezclan muchas cosas. Hay gente que defiende al gobierno anterior".

Al respecto de la gestión macrista, recordó que "los productores no podíamos ni pasar por el frente del Banco Nación" para solicitar un crédito, "y a Vicentin le dieron el banco entero".

El productor agropecuario recalcó que "no me interesa lo político" y descartó que sea necesaria la intervención extranjera: "No hay que buscar en otro lado, ni chinos ni nada. En el país hay gente que hace las cosas bien".

Entre las ideas apuntando a una solución, consideró viable "un esquema de participación mixta" entre el sector privado y el público, y le apuntó a proyectos del expresidente Roberto Lavagna y el diputado nacional por Santa Fe, Luis Contiggiani.

"Queremos que la Justicia que investigue y meta preso a quien corresponda. Pero sabemos que las expropiaciones que se hicieron en el país no dieron resultado".