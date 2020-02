El presidente de la Nación, aseguró que no están previstas subas en las tarifas aún cuando el congelamiento termine en junio de este año. Alberto Fernández, le bajó el tono a las declaraciones de su Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien ayer había indicado que tras el congelamiento podría haber algún tipo de aumento en las tarifas de servicios para los sectores que pudieran afrontarlos.

"Que nadie se apure. No sé si en junio vamos a estar en condiciones de aumentar, porque lo que más me preocupa es que unos pícaros dejen de ganar en detrimento de la gente. Todo es estudio de revisión para atrás, y después veremos qué es lo que hay que hacer. Pero lo primero no es ver si va a haber aumento de tarifas. Por lo tanto, hoy no tenemos en carpeta el aumento de tarifas", afirmó el primer mandatario.

En ese sentido, Fernández agregó que todavía “hay que revisar qué es lo que pasó con las tarifas” para recién saber qué se va a hacer.

“En 2015 el consumo de empresas era bastante más alto que el residencial. Y ahora resulta que las empresas gastan muchísimo menos que los residenciales. Eso significa que ese sistema de tarifas destruyó la industria, paralizó las maquinarias. Por eso se consume tan poco en las industrias, y los habitantes terminaron pagando con creces tarifas de luz y gas”, explicó.

Transporte

Con relación a las versiones sobre posibles subas en los precios del transporte de pasajeros, el Presidente también relativizó esa posibilidad.

"¿Por qué va a haber aumento de transporte si las naftas están congeladas? Voy a cuidar el bolsillo de los argentinos hasta el último minuto que esté acá. Ese es el compromiso que tomé con la gente y lo voy a cumplir", aseguró.-