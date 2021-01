El gobierno nacional anunciará este miércoles que la vacuna rusa Sputnik podrá ser aplicada a mayores de 60 años, en base a una recomendación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

La Casa Rosada había recibido el sábado un dossier enviado desde Moscú, que fue traducido y analizado en tiempo récord, en el que se garantizaba la efectividad del medicamento desarrollado por el Instituto Gamaleya.

Una vez que se publique la recomendación en la página oficial de la ANMAT, el Ministerio de Salud emitirá una resolución oficial que autorizará oficialmente la aplicación de Sputnik V en el principal grupo de riesgo de la Argentina: alrededor de 7.400.000 adultos que están a merced del COVID-19 incluido el presidente Alberto Fernández, quien dijo que será el primero en aplicarse la vacuna.

Luego de la autorización del Anmat, el próximo lote de vacunas que lleguen desde Rusia empezará a aplicarse a mayores de 60 años y residentes de geriátricos junto al resto de trabajadores de la salud y de las fuerzas de seguridad de todo el país. Luego se avanzará con los docentes.

Las autorizaciones de todas las vacunas contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 se realizan con carácter de emergencia, dentro de los tiempos escasos que requiere una pandemia mundial.

Sin embargo, esa autorización no incluía a los mayores de 60. “El estudio es el mismo, lo que pasa es que el número de casos de más de 60 años son mil y pico, entonces quieren ampliarlo un poquito más, pero salieron con la misma efectividad, con el mismo nivel de anticuerpos, salió muy bien, pero (el Presidente) decidió que hasta que no pueda vacunarse no quiere hacer ninguna imagen con esto”, señaló el ministro de salud, Gines Gonzáles García.

El caso de Sputnik V se enmarca en la Ley N° 27573 y ANMAT actúa en el marco de sus competencias; eleva el informe al Ministerio de Salud quien es el que autoriza el uso de emergencia.

La vacuna rusa mostró 42 días después de la primera dosis una eficacia de más del 95%. Según los datos presentados, la eficacia de Sputnik V después de 28 días es del 91,4%, cifra determinada en base a 18 mil voluntarios entre los cuales se detectaron 39 casos de COVID-19. De ellos, 31 pertenecían al grupo que recibió al placebo, pero la distribución es distinta porque el 75% de los participantes recibieron la vacuna (y no una repartición de 50-50, como es más habitual).

Fuente: Infobae

NOTICIA EN DESARROLLO