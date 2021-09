Este jueves, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner cierran la campaña electoral de cara a las PASO de este domingo en Tecnópolis.

La Vicepresidente fue la encargada de abrir el acto con un encendido discurso en el que, entre otras cosas, destacó detalles de la gestión presidencial hasta el momento, la incertidumbre que generó la pandemia y le tiró varios palos al gobierno anterior.

En primer lugar, valoró lo realizado en el tiempo que llevan al mando de la presidencia: "En muchos edificios no se prendía la calefacción porque no se sabía cuánto venía de factura y ahora la gente volvió a prender la calefacción, traduzcamos esto en que no hay tarifazos y vuelvo a prender la estufa".

Además, la Vicepresidente aseguró que sintió mucho miedo en el comienzo de la pandemia:

"Pensaba que iban a venir con una cámara de televisión a transmitir como se nos moría la gente porque no le podíamos dar un respirador. Con miedo, con angustias, salimos a la cancha a hacer lo que sabemos, a cuidar a la gente".

Siguiendo ese tema, explicó cómo fue el proceso de ir a buscar las vacunas y, de paso, criticó a la oposición: "A los que estaban en contra de encerrarnos, luego decían que no hay que vacunarse"

A su vez, manifestó que en el marco de la pandemia "el Estado argentino puso plata, mucha pero mucha plata, a los empresarios, a los trabajadores y a todos aquellos que necesitaron un auxilio económico".

Si bien destacó que la economía empezó a crecer, advirtió: "Que el crecimiento no lo aprovechen cuatro vivos".

Críticas al gobierno anterior

Cristina Fernández aprovechó el acto para hablar de la gestión de Mauricio Macri en la presidencia. "Le dejamos la Argentina al gobierno que arrancó en el 2015 con el salario en dólares más alto de América Latina y la devolvieron cuatro años después con uno de los salarios más bajos de América Latina", aseguró.

Muy picante, la Vicepresidente le habló directamente al expresidente:

"Lo llevaste a Pichetto que te votaba hasta el café con leche; ¿y nos acusas a los peronistas que no te dejamos gobernar?"

Críticas al periodismo

La expresidente manifestó, además, que escuchó en los medios de comunicación de que esta se trata de una campaña con poco contenido de debate y aseguró que ese argumento es falso.

"El debate está achatado por ellos mismos (los medios) porque si ellos ponen en debate las cosas que hay que poner los de la oposición no pueden ir a un canal de televisión a explicar nada, los periodistas no les preguntan nada", aseguró Cristina Fernández.

En ese sentido, expresó que en los medios no se habla de la influencia que tiene la deuda con el FMI con respecto al desarrollo económico. "Cada dólar que tengamos que pagarle al Fondo va a ser un dólar menos para pagar importaciones y que las Pymes produzcan", señaló.