En la tarde de este miércoles, la Legislatura trata el proyecto de una modificación a la Ley 9380 de Videovigilancia, que permitirá a los municipios utilizar las imágenes de las cámaras de seguridad para sancionar contravenciones.

“Este proyecto contiene, aunque no se exprese explícitamente, una finalidad recaudatoria. Pretende ser una caja para recaudar, no nos tomen de ignorantes”, expresó Daniela Gudiño, legisladora provincial de Córdoba Cambia.

De esta manera, expresó su rechazo a la posibilidad de que municipios utilicen este sistema, que hasta el momento sólo está disponible para la Policía.

“Advertimos también que con estas reformas queda abierta la puerta a una posibilidad cierta de vulnerar el derecho a la intimidad de las personas, un derecho elemental, porque no quedó claro si habrá centrales de monitoreo en cada localidad para controlar las cámaras, ni tampoco queda determinado quiénes, cómo y para qué podrían utilizar este material”, agregó.

Indicó que desde el partido apoyan la necesidad de más seguridad y que no están en contra de que municipios y comunas cooperen en materia de prevención. "Queremos contribuir a una Córdoba más segura y no nos oponemos al uso de la tecnología, pero sí queremos que se de responsablemente, y eso no surge en el proyecto”, finalizó Gudiño.