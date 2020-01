Declaraciones del consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba sacudieron la agenda política del domingo.

En una entrevista brindada al sitio LetraP, el ex asesor del gobierno de Cambiemos y fuente de consulta del ex presidente Mauricio Macri, reconoció cualidades de la más enconada adversaria para la saliente gestión: Cristina Fernández de Kirchner.

Aunque aseguró que la actual vicepresidenta de la Nación se mostró reacia al diálogo, Durán Barba destacó que Cristina siempre fue "popular".

"La gente rechaza la persecución a los líderes populares y Cristina Fernández es una mujer

popular. Lo dije siempre. Tiene bases, tiene fuerza. Algunos decían ya no existe. ¡No! ¡Nunca se murió! Siempre conservó la misma popularidad. Ella expresa la antigua argentina que quiere ser proteccionista con la industria, que tiene miedo a la incorporación al mundo y a la competencia. La mitad del país cree eso y no podés hacer un cambio sin tomar en cuenta a la mitad del país", dijo el ecuatoriano.

De igual manera, aseveró que nunca promovió un enfrentamiento directo con la ex senadora, propuesta que parecían sostener algunos integrantes de aquella alianza.

"Siempre afirmé que Cristina era muy poderosa, que el peronismo es poderoso y una fuerza política que tiene tanta raigambre, que tiene tanta historia, ¡70 años! No es que desaparece. Cualquier estudio decía que Cristina era la dirigente de la oposición más popular y más

poderosa. ¿Cómo podía ser tan tonto de decir que estimulemos el enfrentamiento con ella?", reflexionó.

"Hay que ser objetivos, simpaticemos o no con ella. Es la mujer más brillante de la historia argentina. Ha sido dos veces presidente, ha sido senadora, ha sido todo lo imaginable, ha permanecido en el poder 20 años, también diez años en Santa Cruz y no es como Isabelita, que llegó por ser la mujer de Perón. Esta tiene sus propios valores. De una mujer con ese currículum, uno no puede decir que es una tipa que no tiene importancia", enfatizó.

En la misma nota, Durán Barba admitió que los ajustes aplicados por el gobierno de Macri fueron una causa directa de la derrota en las elecciones presidenciales del pasado mes de octubre.

"Eso nos costó el gobierno", sintetizó el consultor, quien afirmó que realizó cuestionamientos sobre el plan económico.

"Macri hizo lo que pudo, no daba para más. El país no daba para más. Hubo optimismo en

pensar que era más fácil hacerlo. Pero no es un país normal este. Es un país corporativista y

hay corporaciones con enormes intereses: sindicatos, empresas, la Iglesia, organizaciones que

tienen negocios", matizó, no obstante.

Sobre el futuro del ex presidente, Durán Barba dijo que cree que seguirá en la actividad política, pero probablemente con otras ambiciones.

"Creo que él no va a irse de la política, pero no estoy seguro de que intente ser presidente otra vez. Ya fue. Hizo lo que pudo", apuntó.

Finalmente, evaluó que el próximo líder opositor será ungido por "la gente".

"Hay un 40% (de votantes) que es la oposición. Lo conducirá aquel que se identifique con él y le

obedezca. La época del iluminado se acabó. Los actuales dirigentes son los que se mezclan con la gente. ¿Quién va a liderar la oposición? La gente", sentenció.

Las declaraciones generaron una rápida reacción de dirigentes y analistas políticos de todo el arco nacional.

Desde Cambiemos prefirieron desestimar los dichos del asesor; desde el Frente de Todos prefirieron ratificar las diferencias.