El presidente Alberto Fernández anunció este jueves las nuevas medidas que regirán a partir de este sábado 22 de mayo. Con tono sombrío y mirada cansada, aseguró que el país atraviesa "el peor momento de la pandemia".

Pasadas las 20.30 comenzó a emitirse por cadena nacional un mensaje que Fernández había grabado previamente. "Debemos asumir seriamente lo crítico de este tiempo y no naturalizar tanta tragedia", expresó el mandatario.

Planteó que hay que entender la realidad que atravesamos "más allá de lo que cada uno piense" y dejó en claro que "no es momento de especulaciones". Como en otras ocasiones, remarcó que "nadie puede salvarse solo".

"Tengo el deber de cuidar la salud de los argentinos porque la ley me lo impone", recordó Fernández, y añadió: "Ustedes me confiaron el gobierno de nuestra querida argentina. Nunca nos desviamos del objetivo de cuidar la vida de nuestro pueblo".

Un repaso y algunas críticas

Fernández valoró el trabajo que se realizó desde el Gobierno Nacional e hizo alusión al DNU vigente: "Tomamos a tiempo restricciones que tuvieron impacto positivo en las primeras semanas. Sin embargo, los casos comenzaron a aumentar en diferentes zonas del país".

Ante esto, dijo que "hubo decisiones que no compartimos, algunas de las cuales fueron judicialmente avaladas". De esta manera, criticó la decisión de la Corte Suprema en torno a las clases presenciales y la actitud del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

También fue crítico con el accionar de algunos distritos al afirmar que no hubo controles en algunos lugares. "Un país no puede tener 24 estrategias sanitarias. No se puede fragmentar la pandemia", remarcó.

"Hay una sola pandemia que inexorablemente se expande sobre todo el territorio". Alberto Fernández

Lo que se viene

El mandatario nacional expresó que, si se cumplen las nuevas medidas anunciadas, "reduciremos el impacto de la segunda ola" y así se podrán retomar las actividades que se verán canceladas durante los próximos nueve días.

"Es decisivo que la autoridad de que cada jurisdicción aplique las normas. Necesitamos que cada persona y todos los sectores tomen plena conciencia del momento que vivimos", señaló en el mensaje y cerró: "Si se cuidan, podremos alcanzar este logro colectivo".