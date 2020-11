El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, afirmó -en declaraciones a Radio Universidad- que el objetivo de Córdoba es "vacunar 2 millones 700 mil cordobeses" e inmunizarlos contra la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

En la mañana del miércoles, Schiaretti expresó que la Provincia complementará las dosis que envíe la Nación con una compra de vacunas para inocular a todos los cordobeses mayores de 18 años.

"Vamos a comenzar por los más vulnerables de acuerdo a las especificaciones sanitarias que haya. Lo vamos a hacer coordinadamente con la Nación, pero vamos a comprar las vacunas complementarias para alcanzar las 2 millones 700 mil dosis. No me importa lo que salga, ni la inversión que haya que hacer. Me importa cuidar la salud de los cordobeses, que me eligieron para que cuide su vida, su salud y que la pandemia nos golpee lo menos posible", dijo.

Respecto de cuándo comenzaría la campaña de vacunación, el mandatario cordobés explicó que aún no hay fechas concretas. "En cuanto empiecen a llegar las vacunas, empezamos a vacunar. El objetivo de Córdoba es vacunar 2 millones 700 mil cordobeses, que son los mayores de 18 años y son los que pueden ser vacunados según la OMS. Son el 70 por ciento de la población", indicó.

Y agregó que la campaña se hará "de cuerdo con los tiempos de llegada de la vacuna y de acuerdo a cómo establezca las prioridades las autoridades sanitarias".