La ensayista Beatriz Sarlo, realizó controvertidas declaraciones este martes al afirmar que “las islas Malvinas son territorio británico", en una entrevista televisiva en la que criticó la reivindicación de la soberanía argentina sobre las islas.

“Cuando la gente dice ‘las Malvinas son argentinas’ no se sientan ni un minuto a pensar, si son argentinas, si no son argentinas, ni qué son las Malvinas. Galtieri mandó militares a Malvinas y eso fue un acto nacional psicótico”, aseguró la escritora durante la entrevista.

“Las islas son muy parecidas al sur de Escocia. No hay habitante de ese lugar que no viva la llegada de militares como una invasión”, agregó Sarlo.

Respecto de la soberanía de la Argentina sobre las islas, la escritora se remontó a los orígenes del país, al cuestionar el derecho argentino de reclamar ese territorio.

“Reivindicando tierras que, aparentemente, fueron de la Argentina en la década del 30 del siglo XIX, cuando la Argentina aún no se llamaba Argentina, cuando aún no estaba unificada como país. Cuando aún no tenía Constitución. Todavía hoy se agita eso cada vez que se quiere hacer cierta propaganda nacional”, aseguró Sarlo en diálogo con el Canal LN+.

Al ser consultada por las posibles repercusiones de sus dichos, aseguró que "ya saben que yo soy una vendepatria, me importa muy poco la polémica que se genere con un promalvinero. Lo mandaría a vivir seis meses a las Malvinas y trabajar ahí”, disparó Sarlo.

Polémicas posturas contra la soberanía

Con estos dichos, Sarlo sumo una nueva polémica sobre las Malvinas luego de que días atrás, tras el cierre de listas, se conocieran una serie de tuits escritos por la precandidata a diputada nacional de Juntos, Sabrina Ajmechet, quien en 2012 había expresado que “las Malvinas no existen, las Falkland islands son de los kelpers. La creencia en que las Malvinas son argentinas es irracional, es sentimental”.

En tanto, la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien impulsa la candidatura de Ajmechet, también había dicho cuando se negociaba con el laboratorio Pfizer la compra de vacunas Covid-19, que “Pfizer no pidió cambio a la ley, lo único que pidió fue un seguro de caución, como se lo pidió a todos los países del mundo. No pidió los hielos continentales, ni las Islas Malvinas, bueno, las Islas Malvinas se las podríamos haber dado".