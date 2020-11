El embajador argentino en España, el radical Ricardo Alfonsín, criticó en duros términos la protesta de ayer convocada por el sector más duro de Cambiemos, y dijo que "marchan porque perdieron las elecciones".

A través de su cuenta de Twitter, Alfonsín se preguntó "¿Por qué marchan?. Podría dar varias respuestas. Pero tal vez la más certera sea la siguiente: “Porque perdieron las elecciones”. Sí, en el fondo, por eso marchan", concluyó.

A su turno, el ministro de Defensa, Agustín Rossi señaló que "cuando veo un dirigente opositor, como si no tuvieran ninguna responsabilidad pendiente, me parece que no corresponde".

En diálogo con la FM Con Vos, el funcionario dijo que "la principal fuerza opositora, ha dejado de gobernar la Argentina, hace diez meses atrás", y aseveró que dejaron de gobernar el país "porque los argentinos entendieron que los problemas que teníamos, Juntos por el Cambio no pudo, no supo o no quiso resolverlos".

Finalmente, Rossi reconoció que puede haber "argentinos descontentos" por las consecuencias económicas de la pandemia, pero sostuvo que "no tiene ninguna legitimidad política que ese sentimiento de enojo intente representarlo" el macrismo. Y concluyó que "durante cuatro años, y sin pandemia, nos dejaron la Argentina peor que en 2015".

Mientras tanto, el intendente de la ciudad de Castelli, en la provincia de Buenos Aires, Francisco Etcharren, señaló que cuanto mejor le empiece a ir al país, "más marchas y banderazos van a hacer". Y concluyó a través de sus redes sociales que ."así va a ser, hasta que sólo quede esa minoría opositora, fanática y concentrada. Nosotros sigamos, la gente no es tonta", expresó.