A mediados de este mes, ocurrió un altercado entre el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y le periodista Marcelo Pastore de San Pedro. El gobernador lo menospreció y no le dejó preguntar.

Fue en el marco de una recorrida de obras en distintas zonas del ramal junto a funcionarios provinciales y municipales. En una postura absolutamente prepotente, el mandatario se negó a responderle, lo agredió verbalmente y se retiró del lugar de forma abrupta.

El comunicador acudió al INADI para hacer una presentación contra el mandatario donde denuncia discriminación.

“Entré mostrando la credencial, no como otros periodistas que no lo hicieron. El gobernador empezó a contestar a los colegas y cuando voy a hacer la pregunta me dice a vos no te contesto porque no sos periodista, sos un militante político”, expresó el periodista al medio Jujuy al momento.

“Lo seguimos y nunca corté la transmisión y en un momento se da vuelta y me dice miserable, que llevaba una vida miserable por hacer un acto político con chicos con capacidades diferentes, y el acto político lo estaba haciendo él”, detalló.

Desde el INADI le tomaron la denuncia con los medios de prueba y están a la espera de lo que pueda resolver.

Pastore expuso que también harán lo propio con una presentación en la justicia ordinaria por el atentado a la libertad de prensa.