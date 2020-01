El ex agregado cultural iraní en la Argentina y principal acusado por Alberto Nisman en la causa por el atentado a la AMIA, Mohsen Rabbani, dijo hoy que al ex fiscal de la UFI-AMIA "lo mataron porque no tenía pruebas para acusar a Irán".

"Yo pienso que lo mataron para que no se sepa la verdad, que no se sepa que tenía las manos vacías de acusaciones", aseveró Rabbani en la mañana del viernes en diálogo con Radio 10.

¿Por qué no dejan que la gente en Argentina conozca la verdad?", preguntó el iraní. Además, y a pesar de afirmar que fue un homicidio, se mostró a favor de la teoría del suicidio inducido cuando afirmó que "es probable que lo hayan inducido a Nisman a que se mate porque no tenía nada de pruebas".

El acusado dijo sobre Nisman, quien fue hallado muerto el 18 de enero de 2015: "Lo mataron porque en Diputados se iba a saber la verdad, que es que Irán no tiene nada que ver con el atentado a la AMIA. ¿Por qué no dejan que la gente en Argentina conozca la verdad? ¿Por qué se ocultan las cosas?", cuestionó.

Por otro lado, Rabbani sostuvo además que no se presentará ante la justicia argentina y consideró "lamentable" que "se mantengan las acusaciones en mi contra".

El ex agregado cultural iraní estaba en funciones en 1994 en el país cuando se produjo la voladura de la mutual judía. Expresó que Argentina e Irán tenían "buenas relaciones antes del atentado a la AMIA", pero "a los norteamericanos no le gustaban estas relaciones". A la vez, sostuvo que el ex fiscal Nisman "estuvo influenciado por Estados Unidos para hacer la denuncia".