Zulema Yoma desmintió el anunciado casamiento con Carlos Saúl Menem, padre de sus dos hijos.

En una entrevista brindada a Ámbito manifestó este miércoles" No hay nada, una cosa así la anuncio yo”.

Si bien contó que mantiene una relación cordial con el ex Presidente de la Nación, "sigo sosteniendo todo lo que dije en mi vida”, sin embargo aclaró: "Eso no implica que yo no pueda acompañar al papá de mi hija".

Sobre la boda mencionó: “La ultima en enterarme fui yo”, y añadió que “todo esto es algo que habría que preguntarle de dónde salió al Dr. Mauricio D'Alessandro”, quien anunció el falso evento a la prensa.

Fuente: Ámbito