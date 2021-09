En el marco de la campaña para las próximas elecciones legislativas, las políticas aplicadas por el Gobierno son blancos de debate y discusiones que ponen en el centro de la escena los gastos en los que incurre el Estado.

Previo a la presentación en el Congreso de la hoja de ruta que traza el Gobierno para 2022, Roque Fernández, doctor en economía y candidato a senador por Córdoba por el Partido Demócrata, se manifestó a favor de que se delinee un gasto que “se pueda financiar con recursos genuinos y no con inflación y endeudamiento”.

El actual director del Fondo para la Promoción de la Investigación de la Universidad del CEMA y quien fuera director del Banco Central entre 1991 a 1996 y ministro de Economía durante la presidencia de Carlos Menem entre 1996 y 1999, expresó: “Hay que pensar que Argentina no tiene margen para seguir emitiendo dinero y bonos para hacer un Presupuesto muy holgado y pretendiendo mucho de obras públicas y programas”.

A su entender, “lo más importante es que debe ser un presupuesto realista, que no sea una ambición o una manifestación de deseo que después no se va a poder cumplir”.

Al remarcar que la “Ley de Leyes” es “lo que condiciona el accionar que el pueblo le delega tanto al Congreso como al Poder Ejecutivo a través del sistema político”, consideró que es “una herramienta muy importante para los operadores económicos y tiene que ser creíble”.

“Un presupuesto que no es creíble no sirve. Aunque sea un presupuesto austero que no pueda satisfacer todas las demandas que puedan tener los diferentes sectores de la comunidad, lo importante es que sea creíble”, concluyó.

* Esta nota originalmente fue publicada en Redacción Mayo