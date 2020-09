Pasaron seis meses de la puesta en marcha de la cuarentena y los permisos para circular siguen con total vigencia en Córdoba y en el país.

La información fue confirmada a cba24n.com.ar por fuentes nacionales y provinciales. Fue por una consulta realizada por este medio, luego del caso de dos hermanos cordobeses que tuvieron dificultad en un control de Alta Gracia cuando iban hacia La Bolsa para llevar un medicamento a su padre.

Y, aunque en la práctica se han pedido menos en las últimas semanas, sigue siendo una herramienta formal y necesaria a exhibir cuando uno circula por la calle.

“Los certificados siguen vigentes. Sin certificado no se puede salir, salvo que sean compras de cercanía o salvo que sea una emergencia de vida o muerte. Si no es de extrema gravedad y evidencia, no hay manera de circular sin el certificado en ninguna provincia”. Lo señaló Ana Castellani, Secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación.

Al respecto, recordó que “están los permisos para trabajar y los permisos especiales. Se tramitan desde la página www.argentina.gob.ar/circular. Está ahí todo el listado por jurisdicción de las actividades que están habilitadas y cuáles son los permisos que en cada caso se necesita”

La funcionaria recordó que en el caso de los permisos especiales en general tienen una validez de 48 horas.

¿Qué ocurre en Córdoba?

Autoridades provinciales confirmaron a cba24n.com.ar que, en línea con lo manifestado por la funcionaria nacional, los certificados únicos de circulación siguen vigentes y por ende pueden ser requeridos en los controles policiales.

Tanto desde el COE como desde el Ejecutivo provincial, explicaron que no se puede circular sin un motivo de los previstos por la normativa vigente durante la Emergencia Sanitaria, al tiempo que está prohibido conducirse hacia otro departamento diferente del que uno reside. Esto último es así, excepto servicios esenciales o en el caso de tener una razón fundada y ratificada en un permiso tramitado en la Web nacional.

Hay que recordar que en Córdoba se cambió meses atrás la estrategia y se redujeron los controles vehiculares en las calles, o, los controles dejaron de frenar al total de vehículos que lo atravesaban. Incluso hubo declaraciones juradas para distintos trámites, que no anularon las previsiones nacionales para circular. Por eso, también hay que reconocer que cada vez se lo pide con menor frecuencia, aunque es una herramienta que sigue teniendo validez.

En conclusión, la recomendación es llevarlo, sobretodo cuando no se trate de una actividad en el propio barrio o cercanía, aún cuando se trata de emergencias, situaciones imprevistas o urgencias; para asistir a turnos médicos, hacer trámites impostergables o mudarse, asistencia a familiares, que son algunas de las opciones disponibles en la plataforma nacional.

Finalmente, vale aclarar que en general, los tiempos de entrega de estos certificados viene siendo muy ágil, en una o pocas horas y sin las demoras que tuvo este trámite cuando comenzó el Aislamiento Obligatorio.