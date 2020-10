En una entrevista en el programa "Nada del otro mundo" por la FM 102.3, Jorge Aliaga, físico e investigador de la UBA y el Conicet, aseguró que "en este momento, todavía Argentina es el país que más muertos por millón de habitantes, por día, tiene en el mundo", y que "eso es lo que no se logra bajar", al tiempo que remarcó que si bien "nunca tuvimos muchísimos (fallecidos) todos juntos, nunca dejamos de tener y se van sumando".

De acuerdo a los datos que se conocen, el profesional destacó que se producen "entre 300 y 350 muertes cada 10 mil casos y ayer hubo 16 mil confirmados", para luego aseverar que "un tercio de las personas mayores de 70 años detectadas, fallecen".

Más adelante, aseguró que "tenemos muchos mas casos de los que vemos" algo que, según el investigador, sucede "en todos los lugares del mundo".

En ese sentido, y al referirse al millón de contagios a los que se llegó en nuestro país, relativizó la cifra, al afirmar que "en realidad es un millón de confirmados", porque "contagiados debemos tener entre 5 y 8 millones, ya que la mayoría que cursa la enfermedad, son casos leves o asintomáticos que no se registran, ni siquiera se atienden, eso es en todos los lugares del mundo, y acá también".

"Es una enfermedad complicada todavía no sabemos bien cuanto dura la inmunidad, no sabemos si las personas se pueden volver a enfermar, no sabemos las secuelas que quedan a largo plazo, es decir, no sabemos demasiadas cosas como para arriesgarnos” remarcó Aliaga.