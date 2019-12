La Unidad Fiscal de Delitos contra la integridad sexual de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, dispuso que se archive la denuncia por abuso sexual presentada contra el cantante Axel Patricio Fernando Witteveen, más conocido como Axel,.

Dicha denuncia había sido presentada hace dos meses, por una joven que aseguró que el cantante había abusado de ella en marzo de 2017 durante una presentación del músico en la Fiesta Nacional del Petróleo que se realiza en la localidad de Catriel.

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía señaló que hasta el momento no existen pruebas suficientes para formular cargos. No obstante, aclaró que la causa no se cierra por completo, por lo que se puede avanzar en caso que se incorporen nuevas pruebas.

"Tras realizar todas las medidas para recabar indicios tendientes a avanzar con el caso - tanto las propuestas por el Ministerio Público Fiscal como también las sugeridas por la querella particular que representa a la denunciante – no surgen elementos objetivos que permitan apuntalar el relato de la víctima de cara a un posible debate oral y público por el hecho investigado", señala el texto.

"En primer lugar y sin desconocer la importancia del testimonio de la víctima en estos casos, debe señalarse que a la ausencia de testigos presenciales, se suma que todos los testimonios de personas que compartieron momentos inmediatamente posteriores al hecho con la denunciante no son coincidentes con sus dichos", añade.

"En igual sentido, las conclusiones de la pericia psicológica realizada a la joven por parte de los profesionales Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial de esta provincia, no refuerza lo mencionado por la misma en ocasión de declarar ante las autoridades judiciales", prosigue el texto..

"Ante lo anterior y sin advertir por el momento la posibilidad de producir nuevas evidencias que permitan avanzar hacia una instancia posterior del proceso, la fiscal del caso, Rocío Guiñazú resolvió reservar las actuaciones hasta tanto surjan nuevas medidas probatorias", sentencia.

La medida fue notificada al querella y la defensa que intervienen en el caso haciéndose saber además que en caso de surgir nueva prueba, se podrá reabrir la investigación y continuar con la misma.