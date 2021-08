Tras reunirse este martes con diferentes cámaras empresariales de la ciudad de Córdoba, el secretario de Gobierno municipal, Miguel Siciliano, aseguró que se avanzó en el plan para generar incentivos y beneficios entre los jóvenes para que se inscriban para ser vacunados contra el coronavirus.

“Lo más importante creo que ha sido la predisposición del sector privado para sumarse a la iniciativa, en la reunión había más de 30 cámaras de distintos sectores; había bolicheros, espectáculos, cuartetos, bares, restaurantes, gimnasios, salones de fiestas, canchas de fútbol cinco, todos los comerciantes de Córdoba”, aseguró Siciliano en diálogo con el programa Pensavalle Informa de Radio Universidad.

“Hoy tenemos números esperanzadores para mostrar en materia de Salud, por la vacunación, por los testeos, pero también por el acompañamiento de mucha gente que perdió dinero y la pasó muy mal cunado nos acompañaron con los cierres de actividades. Y son ellos mismos los que ahora están dispuestos a acompañar con descuentos, con entradas gratis, con consumiciones, para instar e incentivar a nuestros jóvenes a que se vacunen”, agregó el funcionario municipal.

En ese sentido, Siciliano adelantó que ya se ha acordado que, además de hacer promociones y descuentos, todos los comerciantes y empresarios se va a transformar en agentes promotores de la vacunación.

Con respecto al avance en las medidas, el secretario municipal explicó que “cada rubro se va a juntar y nos van a pasar en estos días propuestas concretas de cada sector, mientras tanto nosotros vamos a avanzar en campañas de promoción de la vacunación por la vía positiva”.

Siciliano destacó que el trabajo conjunto entre municipalidad y sector privado para generar conciencia en los jóvenes para que se vacunen, “nos va a permitir volver más rápidamente a aforos y aperturas que nos permitan reactivar la economía lo antes posible”.

“Queremos estar listos con todo para que cuando la provincia tenga la cantidad suficiente de vacunas para jóvenes, podamos activar inmediatamente este tipo de acciones”, aseguró el funcionario.

Pasaporte sanitario

Al ser consultado por la posible implementación de un “carnet sanitario”, Siciliano lo descartó por el momento.

“Por ahora no vamos a exigir de ningún modo el pase de vacunación para restringir el acceso a determinadas actividades. Eso sólo se podrá evaluar cuando tengamos la cantidad suficiente de vacunas para poder garantizar una inscripción y vacunación inmediata, algo que por el momento no ocurre en Córdoba, por lo que no podemos exigir algo que no estamos en condiciones de ofrecer”, advirtió.

“Primero vamos a incentivar la inscripción y luego la vacunación, en otro momento, cuando haya vacunas suficientes analizaremos si conviene o no implementar un carnet sanitario”, cerró el funcionario.