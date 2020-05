Raúl Ferro - AM 580 / Pensavalle Informa by cba24n.com.ar

Tras la sanción de la nueva ley que modificará el Sistema Previsional de Córdoba, desde la Asociación Bancaria adelantaron que hoy realizarán reuniones en todas las sucursales bancarias sin afectar la atención.

“Vamos a hacer asambleas para que los delegados puedan informar a los compañeros lo ocurrido con la reforma jubilatoria y cómo nos afecta a los jubilados y a los activos que se van a jubilar en los próximos años”, aseguró el titular de gremio, Raúl Ferro, en diálogo con Radio Universidad.

En ese sentido, y ante las imputaciones recientes de trabajadores de otros gremios que se manifestaron por diferentes motivos, Ferro adelantó que no deberían tener complicaciones porque no violarán ninguna normativa.

“No creo que estemos violando ninguna prohibición, no vamos a afectar la atención, no vamos a entorpecer ni cerrar el banco ni afectaremos ninguna actividad habitual, nos vamos a reunir fuera del horario de atención para informar a la gente cumpliendo con todas las medidas sanitarias, de bioseguridad y de distanciamiento social”, indicó el secretario general de la asociación bancaria.

En esa línea, Ferro dijo que espera que no se utilice el contexto de la pandemia para perseguir a los trabajadores, “espero que no se use todo esto para perseguir a los trabajadores o nos quieran imputar por el derecho a informar. Esto no es un estado de sitio, debe haber derecho a hablar y discutir sin generar entorpecimiento de la actividad”, reclamó.

En cuanto a la Reforma Jubilatoria, el dirigente aseguró que la nueva normativa afectará a todos los trabajadores bancarios.

“La reforma va a afectar a todos, no sólo a los jubilados actuales con los futuros aumentos y el diferimiento de las subas salariales, sino que, además, el cálculo jubilatorio va a perjudicar a todos los jubilados futuros. Los jóvenes tienen el futuro hipotecado por lo que debemos luchar”, cerró Ferro.