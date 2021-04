El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, alertó este domingo sobre la falta de camas de internación en el sistema sanitario de la ciudad de Buenos Aires ante el crecimiento de casos de coronavirus y apuntó a una parte de la oposición que, asociada a los "sectores más radicalizados", quiere el fracaso de las políticas sanitarias del Gobierno.

Cerca del colapso: la CABA superó el 80% de camas de terapia intensiva ocupadas

"No se consigue una cama en la Ciudad de Buenos Aires hoy", afirmó Cafiero en declaraciones a Radio Diez y argumentó: "Muchas clínicas de obra social o prepaga del conurbano empiezan a atender a porteños" porque las clínicas en la Ciudad no tienen cupo.

"No se puede meter la política en el medio. Hay gente detrás de las estadísticas, hay familias que están sufriendo. Si la oposición no se da cuenta de esto, me parece muy grave", analizó el jefe de Gabinete, quien mencionó las nuevas obras anunciadas la semana pasada por el presidente Alberto Fernández, que apuntan a sumar 1400 camas más y otras 400 unidades de terapia intensiva.

A su vez, afirmó: "Una parte de la oposición decidió politizar la pandemia, las muertes, las vacunas".

Para Cafiero, estos sectores "ven en la cantidad de casos y en la cantidad de muertes motivos para celebrar", pero también "celebran que los contratos y las entregas de la vacuna no sean las que estaban en los contratos y se demoren".

"Son discusiones muy mezquinas, pero lamentablemente la oposición ha tomado ese camino", insistió.