Camareras autoconvocadas de Paicor reclamaron por sus puestos de trabajo con una movilización frente al Panal este lunes.

"Desde el 19 de marzo no estamos en los colegios trabajando, solamente hacemos los módulos en las empresas cada 10 días y la que trabaja cobra y la que no tiene un mínimo que no alcanza ni para el salario familiar ni para la obra social".

Las trabajadoras hicieron hincapié en el uso de medidas de prevención como el barbijo, guantes, cofia para poder realizar su labor.