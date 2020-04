Roque Córdoba por caída en trasplantes - AM580 / Entre Nosotrs Rebeca by cba24n.com.ar

El doctor Roque Córdoba, cardiocirujano del Sanatorio Allende, explicó que pueden darse más muertes por infartos de lo normal en un contexto de cuarentena, dispuesta para frenar el avance del coronavirus.

El médico afirmó en diálogo con radio Universidad que el sistema de trasplante, en ese marco, no está funcionando con normalidad. "Hubo una muy sensible caída de los avisos de muerte cerebral, o sea, de potenciales donantes. Esto es multifactorial, pero fundamentalmente la no movilización de la gente implica que hay menos accidentes, heridos, traumas laborales", explicó.

"La cuarentena pone al sistema de ablaciones en una situación realmente comprometida, así que estamos trasplantando lo más pronto posible", apuntó el especialista.

Y agregó que, en circunstancias normales, la sociedad funciona con comunidades en movimiento. "Esto que vivimos desde hace 30 o 60 días es absolutamente anormal. La gente se moviliza, trabaja, se expone. En las ciudades hay violencia. Los donantes de órganos surgen de pacientes con muerte cerebral, que pueden ser por traumatismos, malformaciones arteriovenosas, por accidentes, sobredosis", relató.

Además, mostró su preocupación por el aumento de muertes por circunstancias no relacionadas al coronavirus en el mundo, Argentina inclusive. Tal es el caso de los fallecimientos por enfermedades coronarias. En los últimos años, el número de muertes por enfermedades cardiovasculares rondó los cien mil anuales en el país.

"Hay un informe publicado por un cardiólogo del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, que explica que se puede prever que de continuar esta situación, se van a incrementar en 10 mil las muertes por enfermedades cardiovasculares en Argentina. Yo no querría que el coronavirus produzca esa cantidad de muertes, pero no descuidemos lo otro. En los últimos días se vio en Córdoba y en las provincias vecinas, muertes que quizás podrían haber sido evitables si se trataban más precozmente, de pacientes que no eran portadores de coronavirus", dijo el cirujano.

Respecto de la situación en el Sanatorio Allende, Córdoba expresó que están operando a los pacientes con urgencia o premura de cirugías. "Me parece lógico no dispensar recursos críticos que pueden ser muy útiles para pacientes que no pueden esperar. Pero estamos operando, en este momento tenemos un paciente en emergencia para trasplante de corazón. La semana pasada operamos un paciente que necesitaba tres bypasses coronarios", concluyó.