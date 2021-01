La diputada bonaerense Carolina Píparo denunció ser víctima de una "persecución política" después que su marido fue arrestado bajo la imputación de “doble homicidio en grado de tentativa” por atropellar a dos motociclistas en Año Nuevo.

"No me rindo. Todo lo contrario. Esta persecución política hacia mi persona, mientras mi único rol fue el de sufrir un asalto, lejos de asustarme me vuelve más fuerte para seguir luchando por la provincia y el país que merecemos", expresó a través de su cuenta de Twitter.

Juan Ignacio Buzali fue arrestado el viernes pasado en su casa de un country ubicado en La Plata por orden de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo. En su declaración indagatoria dijo que “nunca tuvo la intención de lesionar ni lastimar a nadie”.

"Si algunos pensaron que politizando una causa me iban a callar, se equivocaron. Estoy más fuerte que nunca y tantas muestras de apoyo y cariño que me siguen llegando, me fortalecen aún más. Voy a seguir trabajando para que la seguridad sea un derecho de todos."

La fiscal de la causa, María Eugenia Di Lorenzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 platense, dijo esta mañana a Radio 10: "Lo que cerró el círculo (investigativo) fue un último video (que se incorporó al expediente) en el que se ve a las motos transitando a segundos del lugar y el auto que viene a toda velocidad y embiste de lleno a la última moto con la parte central del auto".

En una serie de twits Píparo tambíen apuntó contra el accionar judicial en relación a la detención de su pareja. La diputada hizo referencia al "número desproporcionado de efectivos" y lo contrató con los "miles de delincuentes liberados y otros que entran y salen en un día".