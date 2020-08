A finales de julio, la familia de Lautaro Olmedo, de 21 años, denunciaba que el joven estaba detenido por error y que no tenía nada que ver con la "Causa Apross", que investiga presuntas maniobras fraudulentas a través de la venta de insulina.

Al día de la fecha, varios días después, Lautaro se encuentra en Bouwer y su familia está desesperada. Lleva 35 días detenido, acusado de estafa y falsedad ideológica.

"Pedíamos que lo indagaran porque estaban siendo vulnerados sus derechos de poder defenderse. El miércoles pasado le tomaron la declaración", informó su madre en diálogo con Crónica Central. En ese entonces, creían que iba a salir en libertad.

"El abogado había hecho un acuerdo verbal con la pro secretaria María José López. Si yo no hacía movida en la prensa, le iban a tomar pronta declaración y su situación procesal iba a ser definida en el momento", aclaró la mujer.

Por esto, consideraron que "su libertad era inminente". De hecho, ese día debían dirigirse a la prisón para llevarle alimento y cosas, pero no lo hicieron porque todo parecía indicar que Lautaro sería liberado.

"No tiene antecedentes, la víctima no es física (es un delito económico), no existe peligro de fuga porque no tenemos un centavo, no tiene pasaporte, no tiene medios. En el allanamiento no encontraron nada", enumeró la madre del joven para justificar que está detenido injustamente.

De hecho, la fiscalía acusa a Lautaro de llenar las recetas falsas con su letra. Por esto, desde la familia, junto a su abogado, solicitan que se realice una pericia caligráfica pero no les dan respuesta.

"Todos los días es esperar que mi hijo llegue y no llega", lamentó la mujer. La causa está en la fiscalía de José Mana, quien lleva también la causa del asesinato de Blas Correas.