Los choferes del transporte interurbano de Córdoba nucleados en la Asociación Obreros de la Industria del Transporte Automotor (Aoita) protestaron en la mañana y mediodía del miércoles en el centro de la ciudad.

Posteriormente, la columna se dirigió a la Terminal de Ómnibus, donde funciona la Secretaría de Transporte.

El secretario general del gremio, Emiliano Gramajo, detalló la situación que tiene al servicio paralizado hace 101 días. "Seguimos buscando una solución. Hemos percibido sólo 5 mil pesos en el último mes, con los salarios de junio. Nos adeudan el acuerdo de marzo y abril. Nos deben el aguinaldo y no tenemos comunicación con el gobierno", indicó. Llegado este punto, decidieron salir a la calle para visibilizar el reclamo.

Gramajo explicó que pusieron a disposición del gobierno la alternativa del cooperativismo. "Que las empresas que no puedan prestar más el servicio lo dejen y se hagan cargo nuestros compañeros", pidió.

El próximo martes habrá una audiencia virtual con la Legislatura, además de otras con diputados y senadores, y los 425 intendentes de la provincia. "Queremos saber qué van a hacer no sólo con nosotros, sino también con el usuario. Esta mañana la ministra Rivero fue clara afirmando que es una decisión política de que el sistema de transporte no funcione. Ellos nos tienen que buscar una solución a nosotros y al usuario", expresó.

"Llegamos a un acuerdo donde nos rebajamos los salarios y priorizamos los puestos de trabajo, donde el gobierno sigue aportando con los subsidios a un transporte que no está funcionando. Los empresarios no tienen costos operativos porque no están trabajando, y con eso no pueden hacerle frente al acuerdo, imagínense cuando tenga que volver el transporte. Nos da la pauta de que van a despedir a muchos compañeros y no estamos de acuerdo", cuestionó.

Por ello, Gramajo afirmó que el cooperativismo puede ser una solución "extrema, en un momento extremo"; para concluir diciendo que Aoita busca que los empresarios "respeten lo acordado y nos den una fecha de pago".