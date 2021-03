Estudio revela que la presencialidad en las aulas no es conveniente para todos los niños

La inminente llegada de la segunda ola de Covid con sus nueva variantes al país genera preocupación sobre la presencialidad de las clases.

Particularmente en los niños los interrogantes son muchos: ¿Se contagiarán más?, ¿la escuela es un factor de riesgo?.

Para el pediatra Omar Tabacco la regla debe ser la presencialidad y la excepción, la virtualidad. Incluso en algunos casos donde los niños presenten factores de riesgo.

"Elaboramos un documento con el Ministerio de Salud de la Nación. La mayor parte de las morbilidades de adultos no lo son para los niños. Es decir los factores predisponentes para adquirir de una forma grave el Covid. Hemos elaborado por distintos aparatos hemos fijados las condiciones con alguna morbilidad pueden asistir presencialmente al colegio", expresó.

"La excepcionalidad debe ser la virtualidad, la mayoría de los chicos con este tipo de trastornos puede asistir presencialmente y hemos establecido un score clínico para que el pediatra tenga en cuenta en cada entidad y patología las condiciones para expedir un certificado tranquilo de presencialidad".

Una de las dudas es si las variantes del Covid (Manaos, Reino Unido, Rio de Janiero y California), el pediatra aseguró que "no hay evidencia que en los niños sea mayor el riesgo".

"No son especialmente trasmisores del virus como pensamos el año pasado, tratando de homologarlo a la gripe. Trabajar con chicos no es un riesgo mayor. La escuela no es un factor de riesgo", sentenció.