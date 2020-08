Este miércoles se conoció la nueva disposición del Consejo Federal de Educación en torno a las clases virtuales y presenciales 2020-2021, en el marco de la pandemia del coronavirus.

Entre esas medidas se decidió que no durante este año no haya repitencias.

Sobre ese tema, desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) en Córdoba, su secretario general Gerardo Bernardi señaló a cba24n: "En principio nos parece bien".

Y continuó: "Los docentes somos propositivos y nos resistimos a dar el año por perdido".

Bernardi explicó que sólo se va a extender el ciclo lectivo 2020 hasta marzo 2021 y "aquellos alumnos que no aprueben no repetirán el año o grado y gozarán de una promoción acompañada, debiendo recuperar los contenidos mal aprendidos en horarios de clase por fuera del horario normal".

Enfatizó que esa "no repitencia no implica que los alumnos dejen de estudiar o se desconecten porque el filtro establecido para que pasen o no de año será a fines del 2021".

El titular de Sadop consideró que quienes deben acudir, en primera instancia, a las clases presenciales deben ser aquellos alumnos que no han podido tomar clases por falta de equipamiento o conectividad, "para achicar la brecha de desigualdad educativa, social y económica".

Bernardi manifestó preocupación por la omisión de "cómo tratar al docente".

Las consecuencias laborales, en cuanto a la doble modalidad presencial y virtual, "las estamos padeciendo fuertemente por horas extras invisibilizadas y no reconocidas, falta de recursos tecnológicos, falta de capacitación informática, no se reintegran gastos ocasionados en modalidad remota, sumado a la pérdida de intimidad y la privacidad", detalló.

Por su parte, desde la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Zulema Miretti, vio como positiva la decisión de Nación y aseguró que “tiene lógica” ante la imposibilidad de volver a la presencialidad de una forma cuidadosa.

“Lo lógico es que haya una continuidad y dada las distintas situaciones de desigualdad que se dan entre los alumnos, es un acuerdo positivo”, concluyó en comunicación con Cadena 3.