A través de un comunicado difundido por la provincia, el gobernador Juan Schiaretti, junto al vicegobernador Manuel Calvo y al ministro de Salud Diego Cardozo, evaluaron las nuevas aperturas de actividades, luego de mantener reuniones con distintos sectores.

En ese marco se suscribió también un acta con todos los intendentes y jefes comunales de la provincia, donde a través de sus respectivos foros que los agrupan, los presidentes de los bloques de Hacemos por Córdoba, UCR, COMUPRO, Vecinalistas y MUCORA se comprometieron a fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica, como así también al control de los protocolos vigentes.

Desde el comunicado informaron que quedarán habilitadas las siguientes actividades:

Gimnasios, Natatorios, Academias de idiomas presencial, Centros de Formación Profesional y Academias de Oficio presencial, Escuelas de Danza, Canto y Teatro y Cultos, entre las 6 y las 20 horas.

A su vez, los bares y restaurantes y autocines reabrirán sus puertas al público luego de que las medidas del pasado 12 de octubre, los obligaran a cerrar. El rubro gastronómico podrá hacerlo hasta la hora 23.

Por otro lado, las actividades esenciales e industriales no se encuentran alcanzadas en las disposiciones mencionadas, y el resto de las actividades que se encuentran habilitadas continuarán con la modalidad vigente.

El gobernador rescató la unión y el vínculo entre intendentes, intendentas y jefes comunales de la provincia de Córdoba, que adhirieron estos últimos 14 días, a los topes horarios que tienen los seis departamentos que estuvieron sufriendo restricciones.

Schiaretti remarcó: “Cumpliendo con la palabra empeñada, las restricciones que hubo en seis departamentos: Capital, Santa María, Punilla, Colón, Tercero Arriba y General San Martin, estos 14 días que se cumplen el próximo lunes serán levantadas y habrá un tope horario y protocolos estrictos para poder desarrollar las actividades”.

Por otra parte, el Ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, resaltó que las medidas y restricciones de estas dos últimas semanas, fueron eficaces ante la disminución de la propagación del virus, al indicar que: "Antes de aplicar esta medida, la tasa de duplicación de casos era de 11 días para el territorio provincial y en este momento la tasa de duplicación de casos es prácticamente más del doble". “La curva de incidencia de casos tiene en este momento una tendencia descendente y con una gran orientación a estabilizarse a nivel provincial".

Por último, insistió a no bajar los brazos, y seguir cumpliendo las conductas sanitarias y de aislamiento, y agregó: "Evitemos ser contacto estrecho, es decir, cuando uno tiene contacto con otras personas, que sea estrictamente necesario. Cuidemos de sobre manera a los adultos mayores, los tenemos que querer bien, y quererlos bien significa cuidarlos, protegerlos, no visitarlos, mantener la comunicación permanente, pero no ponerlos en riesgo”.