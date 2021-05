Las dosis de vacunas contra el coronavirus continúan siendo blanco de reclamo en el sector docente.

Silvina Anguinetti, docente y delegada gremial, informó que casi la totalidad de los profesionales de la educación que se desempeñan en el nivel secundario no han recibido la inoculación.

"Los pocos que la han recibido es porque tienen horas en el nivel primario o porque son trabajadores de salud. Ni el equipo directivo, ni los docentes, ni la gente de planta permanente, nadie (recibió la vacuna). Estamos yendo hace más de dos meses las escuelas y no tenemos ni la primer dosis", dijo.

En diálogo con Pensavalle Informa, por radio Universidad, la trabajadora detalló que en su caso, da clases en siete cursos: "Tengo siete burbujas por semana en dos escuelas, una pública y una privada -entre 70 y 100 chicos- y me muevo en transporte público".

Y siguió: "Estamos demasiado expuestos y muy preocupados", manifestó y contó que han enviado notas a los Ministerios de Salud y Educación y "no tenemos respuesta sobre por qué no entramos en el turnero".

En ese marco, desde la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) han solicitado una audiencia con las autoridades provinciales.

Anguinetti consideró que "esto se está yendo de las manos. Hablan de educación cuidada pero no nos están cuidando (...) estoy muy decepcionada, ni siquiera nos están respetando el derecho a la salud. No hablemos de los sueldos magros que recibimos y el no reconocimiento por la tarea que hacemos, estoy hablando sólo por el tema de la vacunación".

En estos días de baja temperatura, la docente dijo que "hay chicos que llevan la frazada pero otros no la tienen y otros ni siquiera tienen para desayunar y poder estar medianamente activos en el curso".