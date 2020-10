El Gobierno anunció que el Salario Complementario de octubre incluido en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) será sólo para empresas en situación crítica, porque “la economía argentina hoy presenta mayores niveles de actividad”.



El Ministerio de Desarrollo Productivo puntualizó que las empresas en ramas no críticas que estuvieron sin facturación o con la mínima, pasaron de 23% en abril a solo 8% en agosto.



En consecuencia, subrayó que “la economía argentina hoy presenta mayores niveles de actividad que en el segundo trimestre del año, aunque todavía se encuentra por debajo de los niveles prepandemia”.

La cartera que conduce Matías Kulfas remarcó que “la recuperación ha sido profundamente heterogénea” y precisó que “mientras la industria y el comercio han tenido un repunte muy significativo, ramas como turismo, gastronomía, cultura, deportes o esparcimiento continúan muy afectadas”.



En consecuencia, sostuvo que “resulta relevante observar la distribución de las firmas en sectores críticos y no críticos según su variación de la facturación real y comparar cuál era la situación en abril y cuál en agosto”.



“En abril, el 23% de las empresas en ramas no críticas estuvieron sin facturación o con facturación mínima. Para agosto, ese guarismo se redujo a alrededor del 8%”, puntualizó el reporte.



Señaló que además “se fue incrementando el porcentaje de firmas con subas reales en la facturación o con caídas más moderadas y, por el contrario, cómo fue cayendo el porcentaje de firmas con caídas mayores al 50% real”.



Pero para las empresas de sectores críticos, indicó que “en abril el 44% de las firmas de estos sectores no tuvo facturación” y añadió que “si bien hubo cierta mejora entre abril y agosto, lo que ocurrió es que cayó el porcentaje de empresas con caídas de facturación superiores al 90% y se engrosó el porcentaje de firmas con caídas entre 80% y 20% real”.

