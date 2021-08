Luego de los nuevos incendios que pusieron en una situación crítica a la provincia de Córdoba, los focos aparentemente están controlados. Ahora comienza la etapa de medir las consecuencias que dejó esta nueva tragedia.

Ver más: Corte de cable de EPEC y fuego intencional: investigan el origen de los incendios en Córdoba

En Potrero de Garay un barrio de montaña se vio sumamente afectado y fue arrasado por el fuego casi por completo. Tres de los damnificados por esos daños hablaron con Crónica Mediodía de Canal 10 y dejaron sus sensaciones al respecto.

Eduardo Sánchez es encargado del puesto de vigilancia del barrio y expresó que lo ocurrido causa "una tristeza tremenda" por la belleza del lugar y al porque mucha gente va a vacacionar y descansar allí. Sin embargo, miró el lado lleno del vaso: "Imaginate si esto hubiese pasado el fin de semana pasado que fue largo lo que hubiese sido".

Ver más: Cerca de 400 personas combaten los incendios en Potrero de Garay y Athos Pampa

Por su parte, Sergio Servio, dueño de una de las cabañas totalmente incendiadas, comentó que era su casa de fin de semana, aunque, más importante, era el atelier de su hija, amante de la pintura y el arte, tenía todas sus cosas acá adentro y perdió todo. "Lo material se puede recuperar teniendo un seguro, lo que no se recupera es lo que tiene valor afectivo", aseguró

Por último, Efrain Agustinoy, arquitecto propietario de los lotes afectados, explicó que está involucrado hace varios años pero recién pudieron reiniciar la construcción de siete casas el año pasado por un largo proceso judicial: "Dos estaban prácticamente terminadas y lamentablemente sus dueños no vieron nunca"

El arquitecto señaló que un voluntario de la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras vive en Tailandia pero tenía una casa en el lote e iba a venir en Enero a estrenarla.

Además, Agustinoy explicó que tienen certificado ante un juez de paz que el origen fue en una columna de EPEC pero no tiene esperanzas de recibir un resarcimiento. "En 2003 me pasó lo mismo, conseguí toda la secuencia fotográfica del origen del siniestro hasta la quema del campo mandado por la Nasa y hasta hoy todavía no he podido cobrar nada", agregó el arquitecto.