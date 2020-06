Las provincias de San Luis, Chubut, Corrientes, Jujuy, Salta, La Pampa, Mendoza, Tierra del Fuego, Catamarca, Entre Ríos, San Juan y Misiones que están más avanzadas en el proceso de desconfinamiento autorizaron en los últimos quince días las reuniones familiares o sociales en domicilios particulares con protocolos sanitarios y horarios establecidos.



En San Luis, esta semana se amplió el horario de los "encuentros esenciales", que ahora serán los sábados y domingos de 8 a 18 y con un máximo de 10 personas, ya que la provincia lleva 57 días sin registrar nuevos casos de coronavirus, por lo que los fines de semana se convirtieron en un territorio de libertad "controlada" bien aprovechada por las familias.



En Chubut, el gobierno provincial había autorizado los encuentros de familias en todo el distrito, pero luego suspendió la medida para Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Gaiman y 28 de Julio, tras aumentar los casos positivos de coronavirus la semana pasada.



También en Corrientes, desde la semana pasada se autorizaron las reuniones familiares y de amigos de hasta 10 personas ya que la provincia se encuentra en la fase 5 de la cuarentena, salvo la localidad de Mocoretá, un pequeño pueblo que volvió a la fase 1 y donde se están realizando hisopados ya que se reportaron recientemente 10 nuevos casos de coronavirus en personas que habían vuelto de Buenos Aires.



Jujuy es otra de las provincias en las que, desde principios de mayo, se permiten las reuniones familiares siempre que sean menos de 10 y se respete la terminación del DNI (par o impar) para poder circular.



Con esos cuidados, los vecinos programan comidas familiares, sobre todo durante el fin de semana, para acompañar a sus padres o a los adultos mayores.



También en Salta, se puede comer en familia los sábados, domingos y feriados, hasta las 20: "Podemos hacer esto porque en la provincia no hay circulación viral de coronavirus", explicó el secretario General de la Gobernación de Salta, Matías Posadas.



Asimismo, el funcionario comentó que hay "multas y sanciones para quienes no cumplan con las medidas, pero el éxito de todo esto tiene que ver con la responsabilidad de cada uno en cuidarse ellos mismos".



La Pampa fue una de las provincias precursoras en habilitar los reencuentros familiares: la primera experiencia que fue el domingo 17 de mayo y el gobernador Sergio Ziliotto anunció que analiza la posibilidad de repetir ese encuentro pero con otras condiciones y sin movilidad hacia otras localidades del interior.



En Mendoza, se autorizaron las reuniones familiares hace diez días los sábados, domingos y feriados, de 9 a 23 y hasta 10 personas siempre que sean parientes directos, sin utilizar el transporte público y por cercanía geográfica, como determina la autorización dispuesta por el gobernador Rodolfo Suárez.



En Tierra del Fuego, las posibilidades son más amplias ya que los "encuentros esenciales" tiene lugar los sábados y domingos "sin restricción horaria", siempre para 10 personas y respetando los consejos sanitarios de "uso de tapabocas, distancia social, y la prohibición de compartir vasos u otros utensilios". En tanto, los menores de edad podrán verse máximo de a 5 personas, de lunes a viernes de 11 a 20 y siguiendo las medidas de prevención.



A pesar de ser una de las únicas dos provincias a las que el coronavirus no llegó, Catamarca recién habilitó los encuentros familiares el 23 de mayo: "Estamos en una etapa de responsabilidad de cada actividad, por eso confiamos de que todos cumplen con los protocolos", señaló el ministro de Seguridad y vocero del Comité Operativo de Emergencia, Hernán Martel.



El pasado lunes, por su parte, se autorizaron en Entre Ríos las reuniones familiares de hasta 10 personas, mientras que el fin de semana pasado el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, hizo lo propio para reuniones familiares de hasta 12 personas los fines de semana; y en Misiones, se habilitó desde el pasado sábado pero con un máximo de 5 personas presentes en el mismo momento en el domicilio respectivo.



En la provincia de Buenos Aires, el partido de Coronel Suárez permite las juntadas familiares desde el 19 de mayo para "familiares de proximidad", es decir, personas con vínculos directos (abuelos, padres, hijos y hermanos); mientras que en la localidad de Guaminí, desde el 24 de mayo se autorizan solo los domingos de 10 a 18.



Probablemente la lista se complete en los próximos días con Santa Fe ya que el gobernador Omar Perotti solicitó el pedido de autorización a la Jefatura de Gabinete el viernes pasado.

Fuente: Agencia Télam