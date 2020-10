Concejal Juan Pablo Quinteros - facturación de Epec / AM580 - Entre nosotros Rebeca by cba24n.com.ar

En medio de la pandemia de coronavirus que afecta no sólo al sistema sanitario sino también la economía del país, la provincia y las familias, no son pocas las voces que reclaman por los montos de las facturas del servicio eléctrico que llegan con incrementos y que en muchos casos no contemplan la situación excepcional que atraviesan los usuarios y clientes.

En ese sentido, desde el espacio político de Encuentro Vecinal Córdoba (EVC), presentaron un proyecto de ley y exigen discusión política sobre el tema y piden cambios en el sistema tarifario de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec).

"Nuestra propuesta concreta es que se unifiquen el escalón uno y dos de la tarifa, ya que cuando se pasa el consumo de 120 kilovatios, que es un consumo bajo y mucho más ahora que la gente está más tiempo en sus casas por la pandemia, se produce el salto al escalón dos, lo que en el caso de las tarifas residenciales implica un incremento del 30% y en la tarifa social un 260%. Además pedimos un trato diferencial para todo lo que es la actividad comercial", indicó el concejal capitalino de EVC, Juan Pablo Quinteros, a Radio Universidad.

Por otra parte, el concejal explicó que impulsaron una petición mediante la adhesión de gente a través de una conocida plataforma y que ya consiguió casi 8.000 firmas de apoyo para que se revise la tarifa.

“Al mismo tiempo y en paralelo, el día viernes realizamos presentaciones formales tanto en la Gobernación de Córdoba como en el Ente Regulados de Servicios Públicos (Ersep) y en la propia Epec para que se nos escuche con el aval de esas firmas obtenidas. Además, nuestros legisladores en la Unicameral, Aurelio García Elorrio y María Teresa Marcone, presentaron un proyecto de ley para que se haga una revisión integral de la tarifa en medio de esta situación particular”, explicó Quinteros.

Comerciantes

Respecto de los clientes que tienen comercios o servicios, el legislador de la ciudad dijo que “nos preocupa mucho particularmente la situación de los comerciantes que muchos de ellos deben volver a cerrar sus negocios con las nuevas restricciones y cuando piden ayuda a la Epec la única respuesta que reciben es una financiación que ellos mismo dicen que es impagable”.

En esa línea, Quinteros, pidió que se revea el régimen tarifario tan estricto en medio de una situación en la que la gente no está pudiendo trabajar.

“Esto tiene que tener una mirada de contexto, deberíamos tener un gran debate político sobre el tema, pero a mí me llama mucho la atención lo cerrado que está el Gobierno para debatir esto con la oposición, hemos hecho una propuesta para no quedarnos sólo en la crítica. Ojalá nos escuchen porque hay mucha gente afectada y que no está siendo escuchada sobre este tema”, cerró Quinteros.