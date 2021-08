En medio de la alerta sanitaria generada en Córdoba por un brote de contagios con la variante delta de coronavirus, desde el Hospital Rawson confirmaron que el “paciente cero” que violó el aislamiento iniciando el foco no estaba vacunado y que muchos de los internados que llegan al centro sanitario de referencia para Covid sin haber sido inoculados, se arrepienten de no haberlo hecho.

“Muchos de nuestros pacientes no se vacunaron de manera voluntaria, otros manifiestan que no lo hicieron por temor y algunos porque no pudieron por algún motivo puntual. Sin embargo, tenemos muchas personas que se arrepienten de no haberse inmunizado. Eso no deja de ser bueno y felizmente muchos han podido salir de la internación y luego se han vacunado”, aseguró el doctor Miguel Díaz, titular del Hospital al programa Pensavalle Informa de Radio Universidad.

Por otra parte, Díaz confirmó que el paciente que generó el brote de contagios con la variante Delta en Córdoba ingresó el día sábado por un agravamiento de su cuadro con neumonía bilateral y quedó internado.

“Con el correr de las horas su cuadro fue empeorando y desde el domingo a la tarde ya está con asistencia respiratoria mecánica. Es una persona con comorbilidades y que no estaba vacunada contra el coronavirus, porque no estaba en nuestro país cuando le llegó el turno”, explicó el facultativo.

Con respecto al resto de los contagiados, el funcionario detalló que el viernes se evaluaron a todos los contagiados en el brote con la variante Delta; “los menores en el Hospital de niños y los adultos en el Rawson y sólo una persona, además del paciente cero, quedó internada el viernes por precaución con un cuadro moderado”.

Preocupación y cansancio

Con respecto a la posible llegada de una denominada “tercera ola” de contagios a partir de la variante Delta, Díaz alertó por la alta meseta de casos diarios en la provincia y el cansancio del personal sanitario.

“Nuestra preocupación es que, más allá de la notable reducción de contagios de las últimas semanas, sobre un nivel todavía alto de casos diarios se incorpore la circulación comunitaria de esta nueva variante que es mucho más contagiosa”, explicó el médico.

“Tenemos un sistema sanitario presionado y el personal muy cansado. Asistir a la tercera ola con los equipos tan expuestos, muy cansados y muy saturados, no es lo mismo que lo que fue el año pasado, aún si la nueva ola tuviera menos casos”, amplió Díaz.

Por otra parte, el médico admitió que el Hospital Rawson tiene en la actualidad “un 78% de ocupación, muy por encima del promedio provincial y muchos pacientes graves y con asistencia respiratoria”.

Vacunas en Córdoba

Al ser consultado por la efectividad de las vacunas y la gente que sólo ha recibido una aplicación sin completar el esquema de doble dosis, Díaz llevó tranquilidad a la población.

“De acuerdo a experiencias y comunicaciones internacionales, hay un estudio muy interesante realizado en Inglaterra que confirma un poder de cobertura muy importante con los esquemas vacunatorios de las primeras dosis. Demuestra que tienen, en promedio, una efectividad superior al 60% independientemente de qué vacuna se trate. Esto nos da cierta tranquilidad, aunque sin dudas los esquemas completos son ideales porque refuerzan, pero tenemos cierta inmunidad aún con sólo una dosis”, aseguró el director del Rawson.

En ese sentido, destacó que Córdoba tiene más del 16% de la población con el esquema de vacunación completo y gran parte de la población con al menos una dosis.