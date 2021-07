Trabajadores sanitarios de Córdoba representados en la Multisectorial de Salud que nuclea a ocho organizaciones profesionales y de trabajadores del sector, realizarán este jueves una jornada de protesta en la provincia de Córdoba.

“Ante la crítica situación salarial y la falta de respuesta del gobierno de Córdoba, la Multisectorial de Salud ha definido una Asamblea Masiva de Hospitales con sede en la Maternidad Provincial para el próximo jueves 29 de julio a las 10 horas con el claro objetivo de profundizar el plan de lucha con la participación de dirigentes de la multisectorial junto a referentes y delegados/as de todos los hospitales de Córdoba Capital”, advirtieron mediante un comunicado difundido por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que participa de la convocatoria.

La asamblea que coincidirá con el inicio de un quite de colaboración de los trabajadores, analizará una propuesta tentativa para llevar adelante un paro provincial en Salud para el día jueves 5 de Agosto.

“Todos los hospitales quedan facultados para realizar asambleas y determinar en las mismas la ratificación o rectificación de la fecha tentativa de Paro y la modalidad de la medida de fuerza, que busca realizarse de manera conjunta en todos los hospitales de la provincia de Córdoba”, adelantaron en el documento.

“La situación de agobio física, mental y económico que vienen arrastrando los trabajadores de la Salud de Córdoba hacen que sea cada día más difícil seguir sosteniendo este sistema de Salud tan necesario para los cordobeses”, explica el escrito para justificar las medidas de fuerza.

Además, se expone que “un médico o una enfermera con 5 años de antigüedad está cobrando de bolsillo un básico de $3.700 y llega a un sueldo de bolsillo de $65.000 con una carga horaria de 36 a 40 horas de trabajo semanal”.

En ese sentido, aseguran que “el 70% de nuestros trabajadores está por debajo de la línea de la pobreza y del mismo modo, siete de cada 10 empleado esta precarizado”.

Por otra parte, reclaman el pase a planta permanente de los trabajadores monotributistas y contratados, la correcta recategorización de los empleados y la habilitación de concursos para acceder a nuevos cargos.

“Hemos hecho frente a esta pandemia que aún no termina, hemos perdido compañeros, amigos, familiares, no hemos descansado, hace más de 16 meses que vivimos bajo presión, el nivel de estrés y las afecciones psicológicas que tenemos están a la orden del día. No queremos aplausos, ni que nos tengan lastima; queremos que se respeten nuestro derecho a una paritaria donde estén nuestros verdaderos representantes, queremos un incremento salarial que supere el 45%”, finaliza el comunicado.