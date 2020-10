La marcha de los hinchas de Talleres por los 107 años del club, dejó mucha indignación no sólo por la falta de medidas sanitarias (sin barbijos, sin distancia), sino además por un cartel que decía "Nos vemos el jueves en el Rawson".

Ese cartel, clara muestra de la indolencia de la realidad del sistema sanitario ante la pandemia, motivó una reflexión que se viralizó.

La hizo Zacarias Bustos, que trabaja en el área de la salud y que rápidamente se compartió un millón de veces en Facebook.

Acá la reflexión completa:

Y si. Si te contagiás, nos veremos el jueves en el Rawson. O en la terminal dónde están hisopando, o en el Sanatorio Francés, o en la Clínica Sucre, o en el Hospital Italiano. Habrá un administrativo que te admita, un enfermero que te tome los signos vitales, un médico que te atienda y quizás te hisope. Y si no podés ir por tus propios medios, habrá un paramédico que te busque en tu casa, un camillero que te lleve hasta la guardia, y personal de limpieza desinfectando todo, antes y después. Habrá un coordinador médico siguiendo el caso, una infectóloga dando indicaciones, un director médico cortando clavos para ver dónde te interna. Alguno de ellos se habrá encomendado al Dios en el que crea, no tanto por sí mismo sino por no contagiar a sus hijos, al suegro que es paciente de riesgo y vive con ellos. Y estaremos todos rogando que nadie tenga un infarto, un ACV o un accidente de tránsito porque ya casi no tenemos camas ni personal suficiente. "Todo tiene solución en esta vida menos la muerte". Nunca se volvió tan literal la frase. Ojalá no nos veamos en el Rawson, ojalá no te contagies, ojalá no te enfermes. Y si nos vemos, podés tener la total certeza de que te atenderemos con la vocación de servicio que nos hace ir a trabajar cada día desde el 20 de Marzo, sin haber parado de trabajar un solo día.